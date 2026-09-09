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Sociedad

Una mujer fallecida por el temporal que deja más de 150 incidentes en Baleares, la mayoría en Mallorca 

Efe
09/09/2026 20:06
LA ALBERCA (MURCIA), 09/09/2026.- Las fuertes lluvias que están cayendo en la pedanía murciana de La Alberca, han provocado inundaciones en la plaza del Raiguero y obligado a la policía local a cortar varias vías de la pedanía. EFE/Marcial Guillén
Las fuertes lluvias, que han caído este miércoles en la pedanía murciana de La Alberca, han provocado inundaciones 
EFE
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El mal tiempo que este miércoles ha afectado a Baleares ha provocado 154 incidentes atendidos por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 entre las 10.00 y las 18.00 horas, de los que 132 se han registrado en Mallorca, donde ha fallecido una mujer.

Durante las lluvias intensas en el levante de Mallorca, una mujer de 63 años ha muerto tras sufrir una caída cuando salía de casa para ir a trabajar. Según las primeras hipótesis, ha sufrido un episodio de ahogamiento y ha fallecido.

La caída de árboles sobre la calzada ha sido la incidencia más habitual, con al menos 41 casos, seguida de las inundaciones de edificios o establecimientos, con 28, y las interrupciones de servicios básicos, con 12 avisos de este tipo.

Además, un rayo ha cortado la catenaria del metro que une el centro de Palma con la UIB, por lo que parte del servicio se ha tenido que suspender.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado en Baleares el aviso naranja, de peligro importante, por lluvias y tormentas, dentro de un episodio que también ha activado avisos por fuertes vientos, fenómenos costeros y 'rissagas' (fenómenos que causan oscilaciones rápidas e importantes en el nivel del mar) en diferentes zonas del archipiélago. 

Inundaciones en Cataluña el pasado mes de agosto

Cortes en las líneas de tren y cancelaciones en el aeropuerto de Barcelona por el temporal

Más información

Murcia en aviso naranja

En la región de Murcia, el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional enviará automáticamente un mensaje ES-Alert siempre que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) emita un aviso rojo por crecidas de cauces o ramblas con riesgo para zonas habitadas, estableciendo así un protocolo fijo para el envío de estas alertas.

El ayuntamiento de Murcia ha reunido a su Comité de Emergencias ante el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas previsto hasta esta medianoche, y ha suspendido actividades programadas en el marco de la Feria de Septiembre.

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