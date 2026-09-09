Cortes en las líneas de tren y cancelaciones en el aeropuerto de Barcelona por el temporal

Inundaciones en Cataluña el pasado mes de agosto EFE

Adif ha decidido cortar temporalmente la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, con el objetivo de poder reparar cuanto antes una avería producida en un tramo de catenaria en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) como consecuencia del temporal.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible explican que la incidencia está generando en estos momentos retrasos de hasta una hora, que podrían aumentar de no repararse la avería cuanto antes.

El corte tendrá una duración estimada de unas dos horas y comenzará a las 11.00 horas, por lo que, en caso de que los efectos del temporal no se sigan agravando, la reapertura debería producirse en torno a las 13.00 horas de este jueves.

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Los trenes con origen Madrid que ya están en movimiento continuarán hasta Zaragoza con retraso. La decisión de interrumpir la circulación en la línea responde a la necesidad de cortar la tensión eléctrica en la catenaria para poder repararla.

Cataluña está en alerta este miércoles por fuertes lluvias y Protección Civil mantiene activa la alerta Inuncat.

Aeropuerto

El Aeropuerto de Barcelona recupera progresivamente su operativa este miércoles tras haber cancelado 30 vuelos a causa de las fuertes lluvias en Catalunya. Entre ellos, el de las 09.00 horas a Santiago de Compostela, operado por Vueling.

Aena ha informado en un apunte en 'X' que dos vuelos se han tenido que desviar a Madrid por las condiciones meteorológicas y que se regula la operativa para mantener la separación necesaria entre aeronaves.

Informan que la mejora progresiva está condicionada por la evolución de las tormentas.