Granada registra 1.693 temblores en una serie sísmica sentida y muy superficial

Un hombre observa desperfectos causados en Las Gabias después de diferentes temblores en dicha localidad de Granada EFE

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado 1.693 terremotos vinculados a la serie sísmica de Alhendín, denominada así por el ente público porque el primero de gran magnitud tuvo su epicentro en este municipio, temblores en general superficiales y muy sentidos por la población.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha analizado en una nota la actividad sísmica registrada desde el 14 de agosto y hasta las 11:00 horas de este lunes, tiempo en el que se han apuntado 1.693 temblores, 263 de ellos en la última semana.

Según el IGN, la serie sísmica está centralizada en el área comprendida entre Alhendín, Gójar y La Zubia y la forman terremotos en su mayoría de magnitud igual o inferior a los 2,0 grados, aunque con epicentro a profundidades muy superficiales.

Las mayores réplicas a los dos grandes seísmos, los del 15 de agosto con epicentro en Alhendín y del 18 de agosto en Gójar, son tres terremotos de magnitudes 3,9, 4,2 y 4,0 que se registraron también el 18 de agosto con epicentro en Churriana de la Vega, Alhendín y Gójar.

Según el IGN, estos terremotos están siendo ampliamente sentidos por la población, por lo que desde el 14 de agosto han completado más de 22.990 cuestionarios a través de su página web y aplicación móvil.

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Los dos mayores terremotos fueron sentidos en más de 500 localidades, principalmente en Andalucía central y oriental, y también en algunos municipios de la región de Murcia, sur de Castilla La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid.

Esta serie se enmarca entre las fallas de Dílar al sur, la de Granada al este y las de Belicena-Alhendín y Santa Fe al oeste, todas de tipo normal con buzamiento de alto ángulo, según el IGN,que ha recordado que se trata de una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la península.

Tectónicamente, la cuenca de Granada está atravesada por sistemas de fallas activas paralelas conjugadas de tipo normal y presenta una sismicidad de magnitud baja a moderada, aunque con la ocurrencia de varios de los terremotos históricos más destructivos y de mayor magnitud registrados en la península.