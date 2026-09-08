Es falso que Felipe VI lleve 20 años en el trono, como asegura Pedro Sánchez

Pedro Sánchez con el rey Felipe VI Archivo El Ideal Gallego

Durante una entrevista radiofónica en el programa del 31 de agosto de Hoy por Hoy que se emite en Cadena SER, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo, en el contexto de la crisis de Ceuta, que el rey Felipe VI lleva 20 años en el trono

En concreto, el político daba ese dato en referencia a una posible visita del monarca a Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. En concreto en el minuto 34:30 dice: “El rey lleva gobernando 20 años y nunca ha ido a Ceuta y Melilla. He sido el presidente que más ha ido".

No obstante, esto es falso. Felipe VI fue proclamado rey de España el 19 de junio de 2014. El hito de los 20 años de reinado no se alcanzará hasta junio de 2034.

El Rey Felipe VI lleva 12 años en el trono

Contrariamente a lo que asegura Pedro Sánchez, Felipe VI no lleva 20 años en el trono. De acuerdo a la página web de Casa Real, Don Felipe pronunció el Juramento que recoge el artículo 61 de la Constitución y fue proclamado Rey ante las Cortes Generales, con el nombre de Felipe VI el 19 de junio de 2014. El evento fue retransmitido también en el canal de YouTube de Casa Real.

Medios de comunicación como CNN también informaron entonces de la ceremonia de proclamación celebrada en el Congreso de los Diputados, en la que Felipe VI se refirió a una "monarquía renovada para un tiempo nuevo".

Inoveritas ha contactado con el departamento de Comunicación del presidente del Gobierno para saber si el dato que ofreció el político es un error, pero no hemos obtenido respuesta.