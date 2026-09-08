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Sociedad

Enrique y Meghan, "sorprendidos" por la carta que aclara su estatus fuera de familia real

Efe
08/09/2026 17:03
Los duques de Sussex, Enrique y Meghan
Archivo El Ideal Gallego
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Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, expresaron este martes su "sorpresa" por la carta difundida la víspera en la que se aclara que son "ciudadanos privados" y no miembros activos de la monarquía, y aseguraron que no se les informó con antelación de que esa carta sería hecha pública, informa la BBC.

Un portavoz de la pareja, que el mes pasado estableció su residencia en el Reino Unido tras seis años de ausencia, dijo a la cadena pública que están "un poco sorprendidos de no haber sido informados de esto con antelación".

Fuentes de la Casa Real, sin embargo, mantienen que sí se les comunicó que se iba a enviar esa misiva, firmada por un representante de Carlos III "bajo su dirección".

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Según la BBC, la carta se remitió al equipo de los duques así como a departamentos gubernamentales, autoridades militares y los medios de comunicación.

En el texto se subraya que Enrique y la esposa de este, Meghan Markle, no tendrán derecho al uso del título de Sus Altezas Reales, tras decidir en enero de 2020 por cuenta propia que se desvinculaban de las actividades de la monarquía.

"No habrá cambios en el estatus actual del duque y la duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usarán", señala el monarca, que dice responder así a una serie de peticiones para aclarar esta cuestión.

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La carta recuerda que los duques de Sussex fueron quienes eligieron "respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad", y ello "seguirá siendo respetado por completo".

El rey insistió en que Enrique y Meghan son "ciudadanos privados con intereses comerciales y benéficos" mientras residan en el Reino Unido y que continúa vigente el denominado 'Acuerdo de Sandringham', por el cual renunciaron en enero de 2020 a ser miembros activos de la familia real.

El hijo menor de Carlos III y la fallecida princesa Diana regresó al Reino Unido el pasado 26 de agosto junto con su esposa y sus dos hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, para establecerse en el país tras seis años viviendo en California (Estados Unidos).

Según la prensa, los duques de Sussex han matriculado a los niños en un colegio británico y estarían tratando de mudarse a la zona de los Cotswolds, al suroeste de Inglaterra.  

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