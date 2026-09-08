El pasado mes de agosto fue el sexto más cálido en España en los últimos 65 años

-Una joven descansa en el madrileño Parque del Retiro Marcos Villaoslada (Efe)

El pasado agosto fue el sexto más cálido en España desde que comenzó la serie histórica, en 1961, con una media de 24,4 grados, según el avance climático de la Agencia de Meteorología (Aemet), que también destaca que aunque las lluvias fueron normales, en su conjunto el mes fue húmedo por las tormentas.

Según los datos presentados este martes, la temperatura superó en 1,4 grados el promedio normal del periodo de referencia 1991-2020, resultando "muy cálido" en el conjunto del país y el sexto más cálido del siglo XXI.

De hecho, nueve de los diez agostos con las temperaturas más elevadas de la serie histórica se han registrado durante este siglo y cinco de ellos se han producido desde 2022.

En cuanto a las precipitaciones, Aemet destaca que se situaron en torno al promedio normal mensual, aunque agosto en su conjunto terminó húmedo por los distintos episodios de tormentas registrados durante el mes.

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Temperaturas

El carácter muy cálido de agosto fue más marcado en el norte y este de la península, así como en Baleares; De hecho, fue extremadamente cálido en la mayor parte del tercio este peninsular y en el archipiélago balear.

En las depresiones del Guadalquivir y del Guadiana los registros estuvieron más cerca de sus valores normales, con carácter normal o cálido, incluso con un carácter frío en parte de la costa atlántica andaluza; En Canarias tuvo carácter muy cálido en general.

Las temperaturas más altas entre estaciones principales correspondieron a Valencia/Aeropuerto y a Valencia donde el 19 se alcanzaron 43,7 grados y 42,8 grados respectivamente.

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El día 1 se registraron 42,8 grados en Sevilla/Aeropuerto y 42,7 grados en Granada/Aeropuerto; En cuanto a las mínimas en estaciones principales las más bajas se midieron el día 28 en el Puerto de Navacerrada y en Salamanca/Aeropuerto con 3,3 grados y 6,2 grados, respectivamente.

Precipitaciones

Agosto fue húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor sobre la España peninsular de 22,9 litros por metro cuadrado, es decir, el 44% del promedio normal del mes en el periodo 1991-2020.

Aunque la precipitación ha quedado ligeramente por debajo de lo normal, le confiere carácter húmedo el hecho de que se haya tratado del vigésimo quinto mes de agosto más húmedo desde 1961, por lo que ha habido 41 agostos más secos; Se ha tratado del décimo con más precipitación del siglo XXI.

La mayor parte de las precipitaciones se debieron a episodios asociados a tormentas con intensidades muy fuertes y distribución muy irregular.

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Las precipitaciones diarias más elevadas en estaciones principales se registraron en Hondarribia-Malkarroa, con 54,8 litros por metro cuadrado el día 9; Santander, con 32,8 litros el día 20; Santander aeropuerto, con 30 litros el día 20 y A Coruña, con 28,4 litros el día 26.

En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más altos se observaron en Vigo aeropuerto, con 118,7 litros por metro cuadrado; Pontevedra, con 84,2 litros; Hondarribia-Malkarroa, con 77,4 litros; Santiago de Compostela aeropuerto, con 59,2 litros; Santander, con 52,6 litros y Donostia/San Sebastián-Igeldo, con 52 litros.