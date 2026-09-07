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Sociedad

Noche de vandalismo en Ceuta con quema de vehículos y peleas entre migrantes

Efe
07/09/2026 12:12
Migrantes sigen concentrados en las inmediaciones de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta este miércoles con la esperanza de conseguir una plaza en un nuevo centro de acogida. EFE/Reduan
Migrantes en Ceuta
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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha vivido la peor noche de vandalismo desde la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio con la quema de tres vehículos, un incendio en el monte y peleas entre ellos.

Según han informado a EFE fuentes policiales y del Servicio de Extinción de Incendios, anoche se produjeron "quemas intencionadas" tanto de vehículos como de contenedores en diferentes zonas de la ciudad.

Los bomberos han tenido que atender el fuego originado en tres automóviles estacionados en el Polígono, otro en Hadú y un tercero en la zona de Cría Caballar.

Del mismo modo, se ha registrado la quema de hasta tres contenedores en otros lugares, aunque se desconoce la autoría de estos hechos.

Asimismo, se ha prendido fuego a varios enseres en los montes de la ciudad, concretamente en asentamientos ilegales de migrantes, especialmente en el Arroyo de las Bombas en la barriada del Príncipe.

Por otro lado, la Policía ha tenido que intervenir en varias peleas entre migrantes en la playa del Trampolín, así como en las inmediaciones del Polígono, esta última antes del incendio de un coche.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado una madrugada "complicada" ya que un agente resultó golpeado en el hombro por el lanzamiento de una piedra cuando acudía a prestar servicio en uno de los incendios.

La asociación ha advertido de que no se trata de "hechos aislados" y ha pedido reforzar "de manera urgente" los dispositivos de seguridad y emergencia en Ceuta.

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