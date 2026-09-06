Más de ocho millones de alumnos vuelven esta semana al colegio

Varios menores hacen fila para entrar en su aula Archivo El Ideal Gallego

Más de ocho millones de alumnos españoles retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano durante esta semana, aunque los primeros escolares en volver a las aulas fueron los de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y los de Bachillerato de Navarra, que lo hicieron el 4 de septiembre.

Varias autonomías han marcado una jornada específica para la vuelta a las aulas de la mayor parte de su alumnado. Otras llevarán a cabo la vuelta al cole de manera escalonada.

Altas temperaturas

La vuelta a las aulas se producirá con altas temperaturas en amplias zonas del país, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo, ha indicado que habrá máximas superiores a 36ºC este lunes y martes el este, centro y sur de la Península, así como en Baleares.

Además, en el Guadalquivir se superarán los 40ºC. Eso sí, hoy habrá un descenso notable en las comunidades cantábricas y cuenca del Ebro, pero los valores se recuperarán al día siguiente.

El miércoles podría haber un descenso térmico en amplias zonas. Aunque se seguirían registrando temperaturas superiores a las normales para la época

Frentes abiertos

La vuelta de alumnos a las aulas acumula muchos frentes abiertos. Uno de ellos es Ceuta, donde el curso escolar empieza mañana. Profesores y familias han manifestado su incertidumbre, temor y desconfianza ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación debido a la situación migratoria. Estas incluyen un plan de refuerzo de la seguridad.

Además, Educación ha propuesto que haya un acompañamiento policial en las diferentes rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros, así como un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones de los colegios durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en esos edificios. La ministra de Educación, Milagros Tolón, viajará a Ceuta esta semana. Asociaciones de padres y estudiantiles ya han augurado absentismo de cara a los primeros días en las aulas.

Diversos sindicatos han avanzado huelgas en varias comunidades. Por ejemplo, Ustec-Stes y CGT Ensenyament impulsan una huelga docente para mañana en la que vuelven a las aulas los alumnos catalanes. En la Comunidad Valenciana, los sindicatos docentes han convocado manifestaciones para el día 12.

Además, hay prevista en Madrid una la huelga indefinida en la educación pública no universitaria a partir del 14 de octubre. Asimismo, trabajadoras de escuelas infantiles han vuelto a manifestarse esta pasada semana en la Puerta del Sol, para reclamar “salarios dignos” y una bajada de ratios.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha señalado que “buena parte” de los problemas del sector tienen un denominador común: la necesidad de una financiación “suficiente” por parte de las Administraciones.

Comedores

Por otro lado, la ONG Educo ha vuelto a denunciar que 1,2 millones de niños, el 54,7% del alumnado en situación de riesgo de pobreza o exclusión, no tienen acceso a becas o ayudas para poder ir al comedor.

Los comedores experimentarán además cambios con la entrada en vigor de la normativa sobre alimentación saludable.

Estudios de la plataforma Idealo y la Asociación Española de Consumidores avisan de que el gasto medio de la vuelta al cole oscilará entre los 505 y los 1.849 euros por hijo según el centro educativo y la comunidad.

En el caso de Cetelem, calcula que el gasto medio previsto por las familias se sitúa en 478 euros, es decir, un 12% más que en 2025, cuando estaba en 425.