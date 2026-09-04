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Sociedad

Los patinetes eléctricos pueden volver a entrar en los trenes de Renfe

Solo podrán acceder los patinetes que estén homologados, inscritos en el registro de la DGT, que tengan placa identificativa, seguro obligatorio de responsabilidad civil y certificado de circulación

Ep
04/09/2026 15:03
Una persona en patinete eléctrico
Archivo El Ideal Gallego
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Desde el próximo 7 de septiembre Renfe volverá a permitir el acceso con patinete eléctrico a sus trenes de los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, excepto en Rodalies y Cercanías Euskadi, donde la medida no se aplicará por el momento.

Solo podrán acceder los patinetes que estén homologados, inscritos en el registro de la DGT, que tengan placa identificativa, seguro obligatorio de responsabilidad civil y certificado de circulación y, una vez en el tren, el patinete deberá ir plegado, apagado y en compartimentos de equipaje, explica la compañía en un comunicado.

Renfe se alinea así con la práctica habitual de numerosos operadores ferroviarios europeos, donde su transporte está permitido bajo condiciones de seguridad específicas.

Un miembro de la asociación de usuarios de VMP muestra la matrícula de su vehículo

Los patinetes circulan en A Coruña sin matrícula pero también sin sanciones

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La combinación de uso del patinete y el tren es una alternativa de transporte ecológica y sostenible que contribuye a mejorar la movilidad en las ciudades y a disminuir la contaminación ambiental.

La decisión facilitará los desplazamientos de miles de personas que utilizan estos vehículos para completar el trayecto entre su domicilio y la estación o entre la estación y su lugar de trabajo o estudios.

Esta actualización de las condiciones de transporte llega tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP), que incorpora sistemas de identificación, registro y aseguramiento obligatorios y permite reforzar las garantías de seguridad tanto para quienes utilizan estos vehículos como para el resto de los viajeros.

Según Renfe, en España hay aproximadamente siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP, una cifra que refleja el peso creciente de este medio en la movilidad urbana y su utilidad para cubrir distancias cortas de forma sostenible, flexible y accesible.

Renfe permitió el acceso de patinetes eléctricos a sus trenes hasta el 11 de diciembre de 2023, cuando lo prohibió por motivos de seguridad, tras varios incendios de baterías en transporte público.

La compañía admite que la prohibición temporal implantada en 2023 afectó especialmente a quienes habían incorporado el patinete a sus desplazamientos cotidianos por motivos laborales, educativos o económicos y avanza que pondrá en marcha acciones informativas dirigidas a los viajeros y de refuerzo de la comunicación interna con el personal operativo y de seguridad para garantizar el correcto cumplimiento de la nueva normativa.

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