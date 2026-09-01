Así es el nuevo estatuto marco que ha provocado un cisma entre Mónica García y los médicos

Una médico golpea un gran pelota de playa durante una manifestación de médicos EFE

El proyecto de ley de estatuto marco aprobado este martes reforma de manera integral las condiciones laborales en la sanidad, enquistadas desde hace más de 20 años, para adecuarlas a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud y sus profesionales, fomentando la estabilidad y una mayor conciliación.

El nuevo estatuto marco, que sustituye al de 2003, establece un marco común de derechos y garantías para todo el personal estatutario del SNS, y da cinco años a las comunidades autónomas para incorporar las reformas que afectan a su marco de competencias en la gestión de los servicios de salud.

La nueva ley ha abierto un cisma entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y sus compañeros de profesión, que amenazan con una huelga indefinida este otoño, para reclamar entre otras cuestiones un convenio específico que recoja las particularidades de su desempeño y su responsabilidad dentro del sistema, con medidas como una categoría profesional propia.

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Sin embargo, el texto aprobado este martes y que inicia ahora su tramitación parlamentaria es ansiado por el resto de colectivos del sistema, como el de las enfermeras, a las que reconoce su categoría profesional como grado universitario y no como una diplomatura.

Claves de la nueva ley de estatuto marco

- Límite máximo de jornadas semanales de 45 horas frente al tope europeo de 48.

- Las guardias no podrán superar las 17 horas; cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder ese tiempo.

Sólo de forma excepcional las guardias podrán alcanzar las 24 horas continuadas en puestos de difícil cobertura o durante fines de semana y festivos, para lo que será imprescindible el consentimiento expreso y voluntario del profesional y un informe previo del servicio de prevención de riesgos laborales. De lo contrario, no podrá realizarse.

Tampoco podrá exigirse hacer una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia. A efectos administrativos, ese periodo se considerará jornada realizada y no podrá ser recuperado posteriormente.

- Por primera vez se introduce el concepto de carga horaria excesiva, que permitirá activar medidas organizativas y preventivas cuando exista una sobrecarga continuada. Entre otros supuestos, el texto contempla como tal hacer más de cinco guardias presenciales al mes.

- En varias comunidades, los sindicatos médicos autonómicos y las consejerías han pactado las jornadas ordinarias de 35 horas semanales que exigen los médicos. El proyecto ordena a aquellos servicios de salud que aún las superen a avanzar progresivamente hacia su implantación.

- Mayor profesionalización de los directivos, que estarán sometidos a procedimientos transparentes, deberán responder a perfiles y competencias previamente definidos y serán objeto de evaluaciones periódicas de su desempeño y resultados.

- Reconocimiento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como un derecho que las administraciones sanitarias deberán respetar con medidas de flexibilización horaria y planificación anticipada de los turnos.

Se amplían los supuestos en que podrá solicitarse la exención de guardias a las profesionales durante el embarazo y la lactancia natural, las personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, quienes tengan motivos de salud que imposibiliten su realización y los mayores de 55 años.

- Para combatir la temporalidad, los procesos de selección de personal estatutario fijo deberán convocarse con carácter periódico, al menos bienal, y tendrán un plazo máximo de resolución de 18 meses.

- Modificación del modelo de movilidad voluntaria: los procedimientos se articularán mediante concurso abierto y permanente, con adjudicaciones al menos una vez al año, y estarán abiertos en igualdad de condiciones al personal estatutario fijo de los diferentes servicios de salud.

- Regulación específica de las plazas y puestos de difícil cobertura: cada servicio de salud determinará, previa negociación sindical, los criterios para identificarlos, con la posibilidad de introducir incentivos y medidas de reconocimiento curricular, profesional y laboral que faciliten su cobertura.

- Nuevos derechos a conocer con antelación la planificación anual de la jornada, a la desconexión digital, a la conciliación, al reconocimiento de la actividad docente e investigadora y a una protección eficaz de la salud física y mental.

- Refuerzo de la prevención frente a las agresiones.

- Actualización de la clasificación profesional para adaptarla al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y a la actual estructura de la formación sanitaria.

La nueva clasificación tendrá efectos administrativos y retributivos, pero no alterará la jerarquía funcional ni las competencias de las distintas profesiones sanitarias.

- Por primera vez se regula la figura del personal estatutario investigador mediante categorías profesionales propias dentro de los servicios de salud.