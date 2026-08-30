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Sociedad

La princesa Leonor se prepara para comenzar su formación universitaria en la Carlos III

Efe
30/08/2026 12:07
La princesa Leonor, en un encuentro de la Fundación Ibercaja
La princesa Leonor, en un encuentro de la Fundación Ibercaja
EFE/Javier Cebollada
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Solo queda una semana para que la princesa Leonor comience su formación universitaria en la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III, una nueva etapa en la trayectoria vital de la heredera de la Corona que emprende tras concluir su preparación militar de los últimos tres años.

El próximo 7 de septiembre comienzan las clases en esta facultad, ubicada en el campus de Getafe (Madrid), y donde Leonor de Borbón cursará el grado de Ciencias Políticas a lo largo de los próximos cuatro años, como una alumna más de esta universidad pública.

Fue a finales de abril cuando la Casa del Rey anunció oficialmente, mediante un comunicado de los reyes Felipe y Letizia, los estudios escogidos para que la princesa de Asturias complete su formación.

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Para entrar en la universidad tuvo que superar el proceso de selección que se aplica a todos los estudiantes que han completado el bachillerato en el extranjero, como es su caso.

Su presencia en el campus de Getafe obligará a un despliegue de seguridad que tratará de compatibilizar las necesidades de las fuerzas de seguridad con la actividad académica de la princesa y de sus compañeros de clase, más allá de la expectación que causará entre la comunidad universitaria, sobre todo en los primeros días de curso.

Acude Leonor de Borbón a la universidad tras terminar tres años de formación militar en los que la futura jefa del Estado, que tendrá el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ha pasado por los tres Ejércitos.

Aunque su preparación concluyó en julio en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) no será hasta julio de 2027 cuando reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, con sus compañeros de promoción.

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A partir del 7 de septiembre cambiará las armas por las letras en un carrera, la de Ciencias Políticas, enfocada al acceso a la administración pública y el análisis político y que contiene asignaturas de derecho constitucional y administrativo, historia y teoría política, sociología, humanidades, política española, europea y mundial, gestión y administración pública.

También podrá estudiar otras optativas centradas en América Latina, políticas de género o cambio climático.  

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