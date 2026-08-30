Despega Roman, el telescopio de la NASA con un campo de visión cien veces mayor que Hubble

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, en el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, EEUU NASA (Efe)

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA, el observatorio panorámico más grande jamás construido, despegó este domingo a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX con la misión de explorar el universo y buscar respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, que podrían cambiar los modelos actuales de la física.

El lanzamiento se realizó a las 7.26 hora del este de Estados Unidos (11.26 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en el centro de Florida.

Roman tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el del telescopio Hubble y podría desafiar la comprensión actual del universo. Un solo mes de observaciones permitirá rastrear la Vía Láctea y detectar hasta la mitad de sus estrellas, lo que generará un catálogo mayor que cualquiera existente, según la NASA.