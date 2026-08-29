Detenido un hombre de 59 años en Gipuzkoa acusado de maltrato habitual a su mujer

Una imagen referencial de una protesta contra la violencia machista en Llanes, Asturias, este agosto EFE

Un transportista de 59 años, con domicilio en Torrevieja (Alicante) y que se encontraba en Gipuzkoa por motivos de trabajo acompañado de su mujer, ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de maltrato habitual a su esposa, a la que habría intentado estrangular en dos ocasiones en los últimos cinco días y golpeado con un objeto contundente.

El arresto ha tenido lugar en la madrugada de este sábado en Astigarraga, después de que la Policía vasca recibiera una llamada del servicio de Urgencias del Hospital Donostia, que alertaba de que estaba atendiendo a una mujer que manifestaba ser víctima de malos tratos por parte de su marido y cuyas lesiones eran compatibles con los hechos que relataba, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

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Los agentes de la Ertzaintza que acudieron al hospital acompañaron a la víctima a interponer la denuncia en comisaría una vez que esta recibió el alta.

La mujer, de 50 años, explicó que en los últimos cinco días su marido había tratado de estrangularla en dos ocasiones y la había golpeado además con un objeto contundente, por lo que presentaba lesiones en diferentes zonas del torso, extremidades superiores e inferiores y en la cabeza.

La víctima precisó que residían en Torrevieja, pero que su esposo es transportista y era habitual que viajasen juntos.

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En este último viaje, el domingo 23 de agosto, el hombre habría intentado estrangularla en la cabina del camión, pero ante los gritos de ella y la presencia de más gente alrededor, el hombre paró, aunque al día siguiente lo volvió a intentar y la golpeó con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo.

En los días sucesivos, la amenazó también con agredir a la hija que tienen en común.

Este viernes, ante el temor de que cumpliese las amenazas al retornar a su lugar de residencia, la mujer fingió encontrarse muy enferma y su marido pidió ayuda a un vigilante del aparcamiento en el que se hallaban estacionados en la localidad de Astigarraga, quien solicitó la ambulancia que la trasladó al hospital.

Ya en el centro sanitario, sin la presencia del presunto agresor, la mujer relató lo ocurrido en los últimos días y aseguró que el maltrato se venía produciendo desde hacía años.

El hombre fue detenido acusado de agresión física y malos tratos habituales a su esposa y trasladado a dependencias policiales, donde ha permanecido hasta que a mediodía de este sábado ha pasado a disposición judicial.