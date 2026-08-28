El rey Haakon VIII de Noruega prestará juramento el próximo martes

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII (2-D) saluda a los asistentes con ocasión de una reunión extraordinaria del gabinete en el Palacio Real de Oslo, Noruega, este viernes EFE

El rey Haakon VIII de Noruega prestará el juramento de fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado del país nórdico el próximo martes en el Storting o Parlamento noruego, informó este viernes esta institución.

Tras el fallecimiento este viernes del rey Harald V, "su majestad el rey Haakon VIII prestará juramento de fidelidad a la Constitución en el hemiciclo del Storting el martes 1 de septiembre a las 13:00" hora local (11.00 GMT), señaló el Parlamento en un comunicado.

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El juramento que el rey presta ante el Storting "es un acto de gran solemnidad y de importancia fundamental para Noruega", explicó, ya que el rey Haakon prometerá y jurará gobernar el país de acuerdo con la Constitución y las leyes del país, declaró el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani.

El juramento de fidelidad subraya el hecho de que Noruega es una monarquía constitucional, en la que el poder y la autoridad del monarca están limitados y regulados por las disposiciones de la Constitución.

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Durante la ceremonia en el Parlamento, el presidente del Storting leerá el anuncio oficial del fallecimiento del rey Harald V y la sucesión al trono del nuevo rey.

A continuación, el rey Haakon VIII prestará juramento de fidelidad y pronunciará un breve discurso.

Después de recibir por escrito el juramento de fidelidad y el discurso del rey, el presidente del Storting pronunciará unas palabras en memoria del rey Harald V y, posteriormente, dirigirá un discurso al rey Haakon VIII.