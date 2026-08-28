Céline Dion regresa a París para preparar su esperada vuelta a los escenarios

La cantante canadiense Céline Dion Archivo El Ideal Gallego

La cantante Céline Dion regresó este viernes a París, dos años después de su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2024 y diez de su último concierto en la capital francesa, para preparar una serie de 16 actuaciones que ofrecerá desde el 12 de septiembre en el Plenitude Arena de Nanterre, en la región parisina.

La canadiense, de 58 años, aterrizó el viernes poco antes de las 13:00 horas en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París, tras un vuelo nocturno desde Las Vegas, donde reside desde hace 23 años. Viajó acompañada por sus tres hijos, René-Charles, de 25 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 15, además de parte de su equipo y colaboradores.

Dion se trasladó posteriormente al hotel Royal Monceau, en el centro de París, donde es huésped habitual desde hace más de 15 años y que volverá a ser su base durante su estancia en Francia.

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A su llegada, decenas de seguidores se congregaron frente al hotel para recibirla. Vestida con un largo impermeable beige y gafas de sol, la cantante se detuvo para saludar a sus admiradores, que corearon 'Céline, bienvenida a París' y 'Céline, te queremos'.

"Estoy lista, y un poco nerviosa, claro, ¡porque ha pasado mucho tiempo! Pero siempre me habéis apoyado, siempre me he sentido apoyada desde el primer día. Es como una historia que continúa. Este es mi segundo hogar. Es un gran honor estar aquí", dijo Dion ante las cámaras.

Preguntada por cuál será la primera canción que interpretará sobre el escenario, respondió: "Es un gran secreto".

La cantante, diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica autoinmune poco frecuente, lleva más de dos años preparando su regreso a los escenarios.

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Sus nuevas actuaciones comenzarán el 12 de septiembre y tiene programados 16 conciertos hasta mediados de octubre. Dion regresará a París en mayo de 2027 para ofrecer otra serie de 12 actuaciones.

Según el diario Le Parisien, la cantante continuará en París su preparación física y vocal, que incluye pilates, danza, yoga y clases de canto. Los primeros ensayos generales con sus músicos están previstos para comienzos de la próxima semana en el Plenitude Arena.

El montaje del escenario comenzó el viernes y continuará durante los próximos días, según el rotativo. El diseño corre a cargo de Willo Perron, diseñador canadiense afincado en Los Ángeles que ha trabajado en espectáculos de artistas como Rihanna, Beyoncé y Drake.

La escenografía ha sido concebida como una estructura monumental y arquitectónica, con pantallas, proyectores y vídeos que acompañarán los diferentes momentos del espectáculo, según Le Parisien.

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El director musical volverá a ser el canadiense Scott Price, que trabaja con Dion desde 2015 y que la acompañó al piano durante su interpretación de 'L'Hymne à l'amour', de Edith Piaf, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, el 26 de julio de 2024, desde lo alto de la Torre Eiffel.

Más de 30.000 espectadores asistirán al primer concierto, según la organización.

París también prepara actividades alrededor del regreso de la cantante. El Ayuntamiento de la capital francesa y AEG, promotora de sus conciertos, organizarán el 11 de septiembre un evento de karaoke en el barrio de Stalingrad. El club internacional de seguidores de Dion, Red Heads, y Lucky Records también han previsto actividades para sus fans.