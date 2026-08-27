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Sociedad

Roban el Tesoro de Villena, uno de los más valiosos de la Edad de Bronce en Europa

Efe
27/08/2026 12:48
Tesoro de Villena
Tesoro de Villena
EFE
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El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa y que alberga el museo de esta localidad alicantina (MUVI), ha sido robado la madrugada de este jueves, suceso que la Guardia Civil y la Policía Judicial ya están investigando, han confirmado a EFE fuentes municipales.

La alarma sonó a las 5:16 horas, según las fuentes, que aún desconocen el impacto real del robo.

El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1000 antes de Cristo que está compuesto principalmente por piezas de oro.

Entre otras, tiene 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas; también lo forman tres botellas de plata, dos piezas mixtas de ámbar y oro y otra de hierro y oro, y un último brazalete de hierro.

Según indica el MUVI en su web, la investigación especializada considera que este es el conjunto de vajilla áurea más importante de la Edad del Bronce junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

El arqueólogo José María Soler y sus colaboradores lo descubrieron en diciembre de 1963 en el interior de una vasija oculta en el lecho de una rambla en el término municipal de Villena, una localidad de unos 35.000 habitantes situada en la comarca del Alt Vinalopó, en el interior norte de la provincia de Alicante.

En octubre de 1963 se descubrió la primera pieza -un brazalete que no se pudo identificar en su momento como joya- entre la tierra que se había extraído de la Rambla del Panadero, en la villenense sierra del Morrón.

Entre el material que se había depositado para una obra en la calle Ferriz se vio ese brazalete aunque en un primer momento pensaron que podía tratarse de una pieza del motor de un camión.

El capataz de la obra, Ángel Tomás, lo dejó expuesto a la espera de que alguien viniera a buscarlo, confundido como un cojinete de camión, pero la fortuna quiso que acabara en manos del joyero local Carlos Miguel Esquembre, quien recurrió al ojo experto del director del Museo Arqueológico Municipal, José María Soler.

Esto permitió iniciar las excavaciones en la rambla que, tras varios días, dio el 1 de diciembre con el hallazgo arqueológico más importante de la Edad de Bronce en toda Europa: un conjunto de 59 piezas de oro, plata, hierro y ámbar de casi 10 kilos de peso.

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