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Sociedad

La legendaria estrella del country, Dolly Parton, fallece a los 80 años 

Efe
25/08/2026 20:14
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La legendaria estrella del Country, Dolly Parton, falleció este martes a los 90 años. La artista había cancelado en mayo su residencia en Las Vegas y había dejado de asistir a eventos por problemas de salud. 

"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo el viernes pasado la cantante y compositora de 80 años a la revista 'People', en referencia a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

La intérprete de 'Jolene' recordó en esas declaraciones que no era la primera vez que pasaba "por momentos difíciles de salud", pero que en una época "de actividad constante las 24 horas y redes sociales, todo se magnifica de una manera que no ocurría hace años".

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"Solía bromear diciendo que era la 'reina de los tabloides', ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la 'reina de las redes sociales'! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando", detalló a 'People'.

Ella y su equipo estaban colaborando con empresas que crean "actuaciones con avatares", en un proyecto que se encuentra en sus "primeras fases de desarrollo".

Las declaraciones de la también actriz se dieron tras su cancelar, una semana antes, su asistencia a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, su parque de atracciones en Tennessee.

"Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana', declaró entonces. Así que supongo que, si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", añadió en un video grabado donde ofreció disculpas y detalló que se había sentido mareada y deshidratada.

Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria.  

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