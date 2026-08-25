El escritor Suso de Toro dice estar siendo investigado por "incitar" al odio contra Israel

Suso de Toro EC

El escritor y profesor gallego Suso de Toro ha dado a conocer que, según le ha hecho llegar una organización proisraelí en España, está siendo investigado en la Audiencia Provincial de Madrid por un posible delito de "incitación al odio" contra Israel.

Así lo ha revelado el autor de Santiago de Compostela a través de un mensaje en sus redes sociales, donde se remite a las publicaciones de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), un grupo de presión de carácter proisraelí involucrado en muchos más casos como este, aunque asegura que no tiene ninguna comunicación oficial al respecto.

De Toro alude a un texto del mes de julio en la web de esta organización en el que se recoge que el citado tribunal ha estimado el recurso de apelación de ACOM contra el sobreseimiento de la causa abierta por algunas afirmaciones del autor gallego en la red social X.

Entre ellas, citan una en concreto, del 3 de marzo de 2024, que decía lo siguiente: "Al final los sionistas con su crueldad sin frenos convencen de que, después de todo, los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. ¿La harán? Ah, no, que no conviene a Israel".

Según la organización proisraelí, estas manifestaciones, junto con otras que calificaban al país de "estado genocida", suponen "una trivialización grave del Holocausto y una criminalización colectiva de la comunidad judía" que, a su modo de ver, excede los límites de la libertad de expresión.

No obstante, De Toro ha asegurado que no tiene "comunicación oficial" de ningún tipo sobre esta causa, aunque admite que lo publicado "introduce una nueva preocupación" en su vida.

"No es la primera vez que el estado de Israel me intimida con alguno de sus instrumentos queriendo anular mi libertad de expresión. ¿Debo arrepentirme de haber escrito comparaciones entre el nazismo alemán y lo que hace el estado sionista en Palestina? No me puedo ni me debo arrepentir", expone en su comunicado.

Autores en lengua gallega apoyan a De Toro

Esta misma mañana, la Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Gallega (AELG) ha emitido un mensaje de apoyo y solidaridad hacia De Toro; a quien han señalado como "víctima" de un ataque contra la libertad de expresión.

"La AELG considera que no se pueden tolerar tales ataques a la libertad de expresión y por este medio exige que las instituciones condenen y limiten este tipo de propaganda que busca la autocensura de las personas sensibilizadas con la causa palestina", remarca el presidente de la asociación, Cesáreo Sánchez.

Del mismo modo, advierten de que estudiarán la adopción de medidas legales como respuestas a las agresiones que imputan a ACOM e insisten en que "la libertad de expresión y de creación de un escritor o escritora es inalienable e imprescindible en una sociedad que goza de una buena salud democrática".