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Sociedad

Muere a los 74 años Delfín Amaya, miembro del dúo de rumba catalana Los Amaya

Efe
19/08/2026 11:36
Los Amaya
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Delfín Amaya, miembro del dúo de rumba catalana Los Amaya, junto a su hermano José, con el que popularizó en los años 70 y 80 del pasado siglo canciones como 'Caramelos', 'Vete', 'Qué mala suerte la mía!', 'Mujer' o 'Amor, amor', ha fallecido en Barcelona a los 74 años.

El cantante falleció el pasado domingo, día 16, y sus restos fueron velados por amigos y familiares en el Tanatori Sancho de Ávila, en el barrio del Poblenou de la Ciudad Condal.

Los Amaya, familiares de la famosa bailaora Carmen Amaya, se convirtieron durante su trayectoria en uno de los máximos exponentes de la denominada rumba catalana, el género musical festivo creado por la comunidad gitana de Barcelona, que combina la rumba flamenca con melodías pop y ritmos latinos.

Nacido en Oviedo en 1952, Delfín Amaya, que cantaba y tocaba la guitarra, formó junto a su hermano Los Amaya y su combo gitano a finales de los 60 y publicaron su primer disco en 1969, un repertorio de canciones variadas con acento flamenco.

En 1971 se dieron a conocer ante el gran público con la canción 'Caramelos', año en el que también publicaron 'Ya la pagarás'.

En 1978 ficharon por RCA, con Tony Ronald como productor, que impulsó su carrera con temas como 'Vete', 'La inyección', 'Amor, amor' o 'Decirle a ella que vuelva'.

En 1992 participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en una actuación en la que compartieron escenario con otros exponentes de la rumba catalana, como Peret y Los Manolos.

Fruto de esta colaboración apareció el álbum 'Rumbas de clausura', en el que Peret y Los Amaya cantaban las canciones 'Gitana hechicera', 'Soy la rumba', 'Una lágrima', 'Borriquito', 'Vete' o 'No se pué aguantar'.

El último trabajo discográfico del dúo se publicó en 2013 con el título 'Vuelven... Los Amaya', una recopilación de sus grandes éxitos.

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