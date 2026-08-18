Sentido un terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, Granada
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en Gójar (Granada), inicialmente ubicado en la vecina localidad de Alhendín, donde en la madrugada del sábado otro seísmo de magnitud 5 provocó daños materiales en la Vega sur.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado a las 10:37 horas de este martes un nuevo terremoto con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Gójar.
La intensidad del temblor ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos ante un terremoto al que se han sumado varias réplicas.
De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.