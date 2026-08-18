Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años

Efe
18/08/2026 19:37
Juan Tamariz, en el teatro Colón, en 2017
Juan Tamariz, en el teatro Colón, en 2017
Pedro Puig
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El mago Juan Tamariz (Madrid, 1942) falleció a los 83 años de edad, según anunció en redes sociales su hija, la también ilusionista Ana Tamariz.

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha asegurado en una publicación en Instagram ilustrada con una foto de ambos. "Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", declara.

Ana Tamariz, que dirige una Gran Escuela de Magia en Madrid, en donde difunde las enseñanzas de su padre, añade que su recuerdo y "su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", y da las gracias a todos los magos, amigos y familiares que le han acompañado a lo largo de toda su vida "¡hasta el último día!", añade.

También muestra su agradecimiento a la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja "y a los chicos de las ambulancias, todos con un corazón enorme".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fiesta de las fresas en Eirís

Un barrio de A Coruña devora 300 kilos de fresas y 15 de arroz en tiempo récord
Guillermo Parga
Juan Tamariz, en el teatro Colón, en 2017

El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años
EFE
Román Rodríguez, conselleiro de Educación

La Consellería de Educación distribuyó el último año 30.000 unidades de equipamiento a los centros públicos
Europa Press
El ideal gallego

Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar
Europa Press