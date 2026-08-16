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Sociedad

Un militar de la UME muere en el incendio de Riglos (Huesca)

Efe
16/08/2026 22:37
El flanco derecho del incendio declarado el lunes en las Peñas de Riglos
El flanco derecho del incendio declarado el lunes en las Peñas de Riglos
EFE
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 Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo y otros tres han resultado heridos de diversa consideración al volcar un camión mientras trabajaban en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que alcanza ya las 17.500 hectáreas.

Los más de mil efectivos y 40 medios aéreos que trabajan en el incendio declarado el lunes han logrado este domingo contener su avance en las zonas que más preocupaban y se encuentra "menos caliente" que en la jornada anterior, aunque el fuego ya afecta a 17.500 hectáreas de superficie.

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado de la situación de este incendio tras la reunión del Cecopi, en la que se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del militar de la UME durante las labores de extinción.

El militar muerto, que formaba parte del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), ubicado en Zaragoza, ha muerto en acto de servicio al volcarse un camión autobomba en el barranco de Atarés, próximo al de Oroel, según ha confirmado este domingo la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, en unas declaraciones difundidas a los medios.

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Tanto él como los tres militares heridos formaban parte del operativo que trabaja para extinguir el incendio de Las Peñas de Riglos.

Según Bermúdez de Castro, el incendio está "menos caliente" que en la jornada del sábado, aunque se ha mostrado prudente al afirmar que "hay que ser realista".

"El incendio en este momento sigue estando en una situación complicada; es un lugar muy complejo, muy complicado, con unas masas muy amplias", ha relatado el responsable autonómico de Interior.

En ese sentido, aunque ha observado que la lluvia ha llegado a algunos puntos del perímetro, ha insistido en mantener la prudencia y en "seguir trabajando mucho", pues "queda incendio para rato".

El objetivo del dispositivo durante las próximas horas es consolidar la contención lograda en los sectores más comprometidos, mantener la vigilancia sobre el entorno de la Peña Oroel y garantizar la seguridad de la población, con la máxima prudencia ante la evolución meteorológica prevista.

Las zonas que generaban mayor preocupación, correspondientes a los sectores 4, 6 y 8, en el área este-noreste del incendio, han registrado hoy una contención parcial de su avance.

Especial atención ha merecido el frente que amenazaba con dirigirse hacia el entorno de la Peña Oroel, cuyo progreso se ha logrado contener tanto con maniobras directas como indirectas.

Bermúdez de Castro también ha desvelado que los bomberos franceses se encuentran en la zona desde la tarde de este domingo y que a partir de este lunes se pondrán a trabajar.

El incendio mantiene evacuadas 19 poblaciones, además de tres cámpines o campamentos, que suman un total de 1.046 personas desalojadas. 

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