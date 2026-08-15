Una dana deja tormentas, granizo y viento fuerte en toda la Península y Baleares

Cielo encapotado en Barcelona EFE

Las altas temperaturas que lleva experimentado España en las últimas semanas han acabado creando el caldo de cultivo para una dana, cuyo episodio más intenso se vive hoy con la práctica totalidad de la Península y Baleares bajo el efecto de la lluvia, las tormentas y fuertes rachas de viento.

La responsable de esta dana de mediados de agosto es una vaguada atlántica que recorre la Península de oeste a este, y que este sábado por la tarde va a alcanzar su mayor intensidad.

La vaguada es una ondulación del chorro de aire polar que transporta aire más frío en altura e impulsa el desarrollo de situaciones de inestabilidad atmosférica, especialmente cuando entra tras días de intenso calor en la superficie como los últimos que ha experimentado España, con máximas de 42 grados en muchos puntos del país.

La inestabilidad comenzó a hacerse notar anoche. Muchos pueblos de Castilla y León y Castilla-La Mancha experimentaron ayer o esta mañana reventones de granizos de hasta 3 centímetros de diámetro en municipios como Astorga (León), los de la sierra de Gredos, en Ávila, o Nerpio (Albacete).

En Andalucía, además del terremoto de Granada, numerosos municipios experimentaron tormentas con fuerte aparato eléctrico. La dana se hizo notar especialmente en las provincias de Granada, Málaga y Córdoba, donde han caído unos 900 rayos nube-tierra, y la lluvia dejó hasta 25 litros por metro cuadrado en algunos puntos de esas provincias la pasada madrugada.

La practica totalidad de la Península Ibérica y la isla de Mallorca están hoy en aviso por el riesgo de tormentas y fenómenos asociados, de los que solo se librarán el litoral cantábrico, Huelva y Cádiz.

Siete comunidades autónomas cuentan con aviso naranja de la Aemet por riesgo importante de fuertes precipitaciones: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, con lluvia acumulada en una hora que puede superar los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos, además de la posibilidad de granizo grande (más de 2 centímetros) y rachas muy fuertes de viento.

Otras nueve comunidades están este sábado en aviso amarillo por riesgo de los mismos fenómenos. Son Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

En las provincias de Teruel, Burgos, León, Palencia, Soria, Barcelona, Lleida, Tarragona, Navarra, Álava, La Rioja y Castellón, todas ellas en aviso naranja, es donde se esperan los chubascos más intensos conforme avance la tarde, acompañados de rachas de viento muy fuertes y, ocasionalmente, de granizo.

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La Confederación Hidrográfica del Ebro ha avisado hoy de la posibilidad de crecidas puntuales y súbitas en barrancos y cauces menores en casi toda la cuenca del río a lo largo de la jornada.

Lo bueno es que la masa de aire subtropical de niveles bajos, cálida, seca y con polvo en suspensión que sufrían la Península y Baleares está siendo reemplazada por otra más fresca y limpia dando lugar a un descenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar valores más propios de estas fechas.

El descenso ha sido notable ya en la Península y en los archipiélagos, de forma más acusada en las máximas del interior en el tercio norte, con bajadas notables (más de seis grados).

No obstante, las mínimas durante la noche no bajarán de 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste, los litorales mediterráneos e incluso el Cantábrico.

Y de hecho este sábado sigue habiendo provincias en aviso por calor, con más de 36 grados de máxima. Es el caso de Pontevedra, Mallorca, Girona, Almería, Córdoba, Lleida, Huesca y Almería.

En Canarias los cielos están nubosos también en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, pero por lo general esta comunidad no está afectada por la vaguada atlántica.

La inestabilidad se extenderá a mañana domingo, con la dana situada al suroeste de la Península.

Se esperan chubascos y tormentas fuertes en el interior peninsular, o incluso muy fuertes en los Pirineos y los sistemas Bético e Ibérico, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, especialmente en Galicia, y bajarán en el sudeste, Málaga, Huelva y Canarias. Se superarán los 35 grados en el cuadrante sudoeste, Baleares, las depresiones del nordeste y de forma puntual en el sudoeste de Galicia y en los litorales mediterráneos.

Las mínimas bajarán de forma generalizada, salvo en Extremadura, donde se esperan aumentos; aun así, seguirán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del sudoeste, y los litorales mediterráneos.

A partir del lunes 17 la probabilidad de tormentas generalizadas disminuye y las temperaturas subirán aunque sin alcanzar los valores previos.

El difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la evolución meteorológica, especialmente si se sale de casa o se va a conducir, avisa la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Entre sus recomendaciones: disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua en caso de ir conduciendo. En el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados.