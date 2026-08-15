Un acertante de la Primitiva gana 59 millones de euros 

Un acertante de la Primitiva de Utebo (Zaragoza) ha ganado 59.321.473,44 euros al ser el único premiado de la categoría especial (6 aciertos + reintegro) del sorteo celebrado este sábado 15 de agosto.

Dado que el acertante ha acumulado otro premio de primera categoría (6 aciertos), dotado con 537.769,95 euros, el mismo boleto ha obtenido un premio total de 59.859.243,39 euros

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El boleto ha sido validado en la administración de loterías número 2 de Utebo (Zaragoza), situada en la Avenida Navarra 8-10.

De primera categoría existe otro boleto acertante, que ha sido validads en el despacho receptor número 39.340 de Alosno (Huelva), situado en Condesa de Barbate 2.

Combinación ganadora: 23-17-13-08-33-47

Complementario: 11. Reintegro: 9

JOKER: 2095565

Escrutinio:

CATEGORÍA ACERTANTES PREMIO

Especial (6 + Reint.) 1 59.321.473,44

1ª (6) 2 537.769,95

2ª (5 + Compl.) 13 13.416,30

3ª (5) 299 1.069,42

4ª (4) 14.620 31,81

5ª (3) 232.655 8,00

Reintegro 1.018.684 1,00