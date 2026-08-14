Selena Gomez, demandada por varios inversores de su ‘startup’ por fraude

Selena Gomez posa en la alfombra roja de la pasada edición de los premios Bafta en 2025 | Archivo El Ideal Gallego

Varios inversores de Wondermind, la ‘startup’ sobre salud mental que lidera la popular cantante estadounidense Selena Gomez, demandaron a la estrella del pop, alegando que fueron engañados, informaron medios locales.

Wondermind fue lanzada en 2021, con Gomez como cofundadora, “directora de impacto” y jefa de marketing, según la demanda.

La plataforma multimedia fue diseñada para brindar a los usuarios “formas fáciles y prácticas de priorizar su bienestar mental cada día”, según su sitio web.

Cinco inversores declararon en la demanda que invirtieron 1,2 millones de dólares en 2022, esperando que Gomez aprovechara su fama y su popularidad en redes sociales para impulsar la empresa.

Según la denuncia, se hizo creer a los inversores que se crearía una innovadora aplicación de Wondermind, se cerrarían acuerdos publicitarios y que ya se estaban preparando reportajes con celebridades.

En cambio, se alega que, “durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores”.

La denuncia también afecta a Mandy Teefey, madre de Gomez y codirectora ejecutiva, y a su exsocia, Daniella Pierson.

Todas están siendo demandadas por fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario, incumplimiento de contrato y otros cargos.

Indemnización

Los demandantes buscan recuperar sus inversiones, obtener una indemnización por daños y perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados.

Según la demanda, la empresa declaró valoración de 95 millones de dólares en 2022, cuando se hizo creer a los inversores que habría alianzas corporativas con empresas como JPMorgan, además de acuerdos publicitarios, reportajes con celebridades y una aplicación innovadora. “Las alianzas no existían.

Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se desarrolló”, alegaron los inversores, quienes se enteraron de los problemas de la compañía a través de un artículo publicado por el medio ‘The Cut’ el año pasado, que informaba que la compañía estaba lastrada por conflictos internos de poder.

El artículo constituye una base fundamental para la demanda ya que cita el reportaje cuando afirma que Gomez no cumplió con sus obligaciones contractuales debido a “sus prolongados problemas personales con su madre”.

Teefey informó a los inversores que de Pierson utilizó sus fondos para pagar su alquiler en Nueva York, de unos 60.000 dólares al mes, según la demanda, hechos que esta niega. Pierson dejó Wondermind en 2023.