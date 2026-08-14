El fuego de Huelva entra en capacidad de extinción y se consolida el 40% del de Huesca

Vista del incendio de Niebla desde Aznalcóllar, en Sevilla Mauri Buhigas (Efe)

El incendio de Niebla, Huelva, declarado hace más de una semana, se encuentra en capacidad de extinción tras recorrer más de 31.000 hectáreas (ha), mientras el de Las Peñas de Riglos ,Huesca, que afecta a más de 11.200 ha , está consolidado en el 40% de su perímetro.

La Agencia de Emergencias de Andalucía advirtió de que el dispositivo de extinción, activo desde el pasado 6 de agosto, combatía en Niebla un fuego de “una geometría inusual” marcado por fuertes inversiones térmicas matutinas que impiden el trabajo de los medios aéreos a primeras horas.

Si se analizara la geometría actual del incendio, detalló, se observarían “muchas lenguas en todas direcciones”, una dinámica “absolutamente inusual” que requiere de una alta especialización técnica en la atención de la emergencia.

El perímetro recorrido por el fuego de Niebla podría alcanzar y superar las 38.000 ha, si bien “la superficie quemada es bastante inferior a esa cifra”, ha dicho este viernes el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

No obstante, Sanz reconoció la gravedad del episodio y admitió que, sea cual sea el balance definitivo de hectáreas calcinadas, se trata de “uno de los incendios más extensos” registrados en Andalucía, un extremo que calificó de “indiscutible”.

Perímetro consolidado

Por otra parte, los trabajos de extinción del incendio forestal de nivel 2 declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos, que afecta a más de 11.200 ha, lograron consolidar un 40% de su perímetro, estimado en 58 kilómetros.

Pese a los avances, la aparición de una tormenta a principios de la tarde de ayer influyó en el comportamiento errático del fuego, complicando las labores de extinción; el flanco derecho es el que tiene mayor actividad, mientras que las cabezas del flanco izquierdo y derecho presentan propagaciones cambiantes por el viento errático.

Los monasterios de San Juan de la Peña han estado en peligro de desaparición por las llamas

Hay más de 1.021 personas desalojadas de un camping y 18 poblaciones. Además, los monasterios de San Juan de la Peña han estado en peligro de desaparición por el fuego. El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró que la de ayer fue una jornada “muy dura”, con un fuego “mucho peor y más rápido de lo esperado”, sobre todo entre las 13.00 y las 17.00 horas.

El objetivo era defender los municipios afectados y los dos monasterios de San Juan de la Peña, “un bien patrimonial de todos los aragoneses”.

Bermúdez apuntó, no obstante, que el fuego no llegó a la Pradera de San Indalecio, la que rodea el cenobio nuevo y en el monasterio viejo, del que se trasladaron los restos óseos del Panteón de Reyes, la indumentaria militar de gala original del Conde Aranda, con la que fue enterrado, y algunas piezas arqueológicas al Museo de Huesca, el mayor desperfecto es la puerta, que se ha echado abajo para poder entrar los efectivos de la UME y los técnicos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, aunque “la estructura en principio no está quemada”.

La UME traslada restos óseos del monasterio de San Juan de la Peña Efe

Nuevos focos en España

El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) estableció el nivel 2 para el foco declarado ayer en El Recuenco, Guadalajara.

En Albacete, el Infocam rebajó a nivel 0 el incendio de Los Mardos. El Gobierno de Aragón envió un Es-Alert para ordenar el confinamiento de Alpartir por el fuego de Almonacid de la Sierra, Zaragoza.

En Cataluña, los bomberos dieron por estabilizado el incendio de Sant Pere Martir, en Collserola, Barcelona, que obligó al confinamiento –ya levantado– de los vecinos del barrio de Can Caralleu.

Y en A Coruña, nueve agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, tres palas, dos técnicos, una unidad técnica de apoyo, cuatro aviones y nueve helicópteros combatían un incendio declarado en Lousame, en la parroquia de Lesende.