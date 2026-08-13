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Sociedad

El Gobierno valora el éxito del día del eclipse que ensombreció España

El Ministerio de Ciencia destaca que el evento vuelve a situar al país “en el centro de la astronomía mundial” y apunta apunta que es el inicio de una secuencia excepcional

Efe
13/08/2026 22:13
El diamante del eclipse solar total de este 12 de agosto sobre el Palacio Real de Olite, en Navarra
El diamante del eclipse solar total de este 12 de agosto sobre el Palacio Real de Olite, en Navarra
Villar López (Efe)
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El Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia, hizo este jueves un balance muy positivo del pasado 12 de agosto con motivo del eclipse que ensombreció España y apuntó que es solo el comienzo de una secuencia “excepcional” que se completará con dos eclipses más, en 2026 y 2028.

 Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades calificaron de “histórica” la jornada, con el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica y Baleares en más de un siglo, y valoró que este acontecimiento excepcional “ha vuelto a situar a España en el centro de la astronomía mundial y ha demostrado, una vez más, la importancia de la ciencia y de la divulgación científica”.

 Para este departamento, el eclipse fue “mucho más que un fenómeno astronómico”, y señaló que fue también una oportunidad para acercar la ciencia a la ciudadanía, despertar vocaciones y mostrar el valor del conocimiento científico.

Yebes, punto clave

Entre las numerosas actividades programadas el Ministerio destacó que el acto ‘Eclipsados y eclipsadas por la ciencia’, organizado por el Ministerio en el Observatorio de Yebes, Guadalajara, se convirtió en uno de los puntos clave del seguimiento institucional del eclipse y permitió concentrar a científicos, divulgadores, medios y representantes del ámbito espacial y ofrecer las mejores condiciones para seguir y explicar el fenómeno.

 El Observatorio de Yebes fue también, recordó, un punto de referencia para los medios nacionales e internacionales, ya que desde allí se pusieron a disposición dos señales institucionales del eclipse, captadas con técnicas de observación complementarias, para facilitar la retransmisión y difusión del fenómeno a todo el mundo.

Al alcance de todos

La jornada permitió poner la ciencia al alcance de todos de la mano de algunos de los mejores científicos españoles, valoró el Ministerio.

 El acto de Yebes contó también con los astronautas españoles de la ESA Pablo Álvarez y Sara García, lo que sirvió, según el Ministerio, para reforzar el vínculo entre la ciencia, el espacio y la ciudadanía.

 La ministra de Ciencia, Diana Morant, transmitió, tras vivir el eclipse desde Yebes, su enorme satisfacción por la experiencia, y reconoció que el fenómeno superó sus expectativas, “describiendo el universo como algo tan imponente que nos deja fascinados”, apuntó.

 El Ministerio felicitó además a la ciudadanía por seguir el acontecimiento con responsabilidad, y por haber atendido las recomendaciones de seguridad y protección de la visión.

 “Este éxito es solo el comienzo”, señaló el departamento de Morant, que recordó que España forma parte de una secuencia “excepcional” de tres eclipses entre 2026 y 2028. 

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