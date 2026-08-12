Precariedad y vivienda, lastres que persiguen a la juventud un año más

Manifestación en Valencia por una vivienda digna Ana Escobar (Efe)

El 27% de la población de entre 16 y 29 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en España, es decir, más de dos millones de jóvenes.

Además, la vivienda, la precariedad laboral y la incertidumbre económica siguen retrasando su emancipación y sus proyectos de vida, según volvió a ponerse de manifiesto este miércoles, Día Internacional de la Juventud.

Es la radiografía que muestran diversos estudios sobre juventud, que, pese a recoger una mejora salarial en los últimos años, revelan que los avances laborales no se traducen en una mayor autonomía por las dificultades de acceso a la vivienda que desplaza la edad de emancipación más allá de los 30.

Solo tres de cada diez jóvenes independizados no dependen económicamente de su familia

Los jóvenes también señalan que estas dificultades condicionan su participación en la vida pública e incluso admiten que aumenta la desconfianza institucional y la desafección hacia el sistema democrático.

“No es que la juventud no quiera participar, es que muchas veces no puede o ni siquiera se les plantea la posibilidad.

Cuando tu día a día consiste en pensar cómo pagar el alquiler, encontrar un empleo que te permita vivir o decidir si puedes independizarte, queda mucho menos espacio para participar, organizarse y pensar en el futuro”, explica Pilar Blasco, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España.

Mejora de indicadores

El último informe de CCOO destaca que solo tres de cada diez jóvenes independizados de entre 18 y 34 años no dependen económicamente de su familia.

Y esto, a pesar de la mejora de indicadores, como la tasa de desempleo de los menores de 30 años que ha pasado del 40% en 2013 al 16%, y la reducción de la temporalidad del 56% en 2018, al 32% en el primer semestre de 2026.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) incide en que la precariedad laboral, la imposibilidad de acceder a una vivienda, la insuficiencia de la protección social y la desigualdad heredada están condicionando el presente y el futuro de una generación.

Y recuerda la fotografía que ofrecen las estadísticas: el 27% de las personas jóvenes de entre 16 y 29 años, más de dos millones, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 20,9% vive por debajo del umbral de la pobreza, una realidad que impide a miles de personas jóvenes desarrollar un proyecto de vida digno.

Uno de los principales obstáculos para la juventud sigue siendo el acceso a una vivienda digna. En 2025, solo el 14,6% de la población joven estaba emancipada, prácticamente la mitad que en 2008, según el Observatorio de Emancipación.

Salud mental

Una investigación del Observatorio Social de la Fundación La Caixa entre jóvenes de la provincia de Barcelona de los últimos años destacaba la importancia de estudiar la precariedad y la inseguridad económica como determinantes en la salud mental de los jóvenes.

Subrayaba, además, que la sensación de precariedad va más allá de tener un trabajo de poca calidad, es un fenómeno complejo sobre la percepción compartida de una generación sobre sus propios recursos para satisfacer necesidades básicas o acceder a una vida digna.

Insatisfacción

Siete de cada diez jóvenes declara poca o ninguna satisfacción con el funcionamiento de la democracia, así como una creciente desconfianza, según recoge un estudio de la Fundación SM.

Para el Consejo de la Juventud de España, garantizar una capacidad real de participación en la sociedad y en la política exige crear las condiciones materiales para que los jóvenes puedan trasladar sus propuestas y ejercer un control efectivo sobre las decisiones públicas.