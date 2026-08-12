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Sociedad

Comienza el eclipse solar en el mar de Bering

Efe
12/08/2026 17:45
UN grupo de personas con gafas apropiadas para ver el eclipse
Un grupo de personas con gafas apropiadas para ver el eclipse
EFE
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El eclipse solar, que tiene a España como la gran protagonista, ha comenzado -como parcial- a las 17.34 horas (15.34 GMT) en el mar de Bering, un fenómeno astronómico fascinante que tendrá una duración global de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media) y terminará en el océano Atlántico.

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica, cruzándola de oeste a este.

El máximo del eclipse se producirá a las 19.46 horas (17.46 GMT) cerca de Islandia, donde la duración de la totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que se registrará en la amplia franja que atravesará España.

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En el caso español la totalidad será inferior a los dos minutos en todos los casos pero ocupará cerca del 40% del territorio nacional y 'sobrevolará' hasta 23 capitales de provincia.

El norte de Galicia será el 'kilómetro 0' peninsular del eclipse, el primer 'balcón' desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 horas la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta empezar a taparlo por completo unos segundos después de las 20.26.

Las islas Baleares despedirán el eclipse total. En muchos lugares del este peninsular su final (ya en fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto en el horizonte.

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El resto de Europa y partes de América del Norte y África presenciarán solo un eclipse parcial.

El de este miércoles es el primero del trío de eclipses, una secuencia sin precedentes que sitúa a España como epicentro astronómico mundial durante tres años.

El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el "eclipse del siglo" debido a su inusual duración máxima, con más de cuatro minutos de oscuridad total en algunas zonas del sur de España.

El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un "anillo de fuego" sobre la península de suroeste a noreste.

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