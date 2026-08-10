Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para ver el eclipse, dos de ellos en Galicia 

Autoridades de Consumo advierten de que no son aptas y pueden producir e lesiones oculares

Efe
10/08/2026 15:22
Un hombre coloca las gafas protectoras a un niño, durante un eclipse parcial en A Coruña
Un hombre coloca las gafas protectoras a un niño, durante un eclipse parcial en A Coruña
Patrica G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las autoridades de Consumo de seis comunidades han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares. Dos de ellas, en la comunidad de Galicia. 

La notificación la ha hecho la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

En la comunidad gallega, el primer modelo retirado fue el de las gafas de la marca Homanaje, modelo QW-50Z1, que fueron incluidas en la red de alerta el 30 de julio. El segundo corresponde a las gafas de la marca Pelispan, y la orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 31 de julio por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

Vista del puerto de OzaVistas del muelle de Oza, donde se instalará la planta de residuos de Limpoil

La otra forma de ver el eclipse en A Coruña: un viaje por la ría

Más información

En la descripción del riesgo de los seis modelos, la red explica que al colocárselas el usuario solo ve oscuridad y como reacción previsible estando de cara al sol es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo sin protección los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

Otros modelos

En el caso de las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, el producto fue incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas al igual que en el resto de las notificaciones.

Las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional han sido incluidas por los responsables de Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto.

Niebla este lunes en A Coruña

Cae la amenaza de vivir un eclipse nublado en A Coruña: solo hay un 30% de probabilidad

Más información

Las gafas de la marca Orro con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 31 de julio.

Por su parte, la orden de inmovilización y retirada del mercado de las gafas de la marca Opticalia se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por las autoridades del Gobierno de Aragón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Más de 60.000 hogares gallegos han recibido el Ingreso Mínimo Vital desde su aprobación
Europa Press
El ideal gallego

Nuevo susto en As Rañas: un conato de incendio quema 60 metros cuadrados de matorral bajo
Redacción
Capture Museo del Prado

El Museo del Prado transforma la luz de sus cuadros más famosos con la llegada del eclipse
Europa Press
Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse

La Ruta N-VI dobla su número de viajeros por el impacto de los "cazadores de eclipses"
Redacción