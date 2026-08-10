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Sociedad

La justicia prolonga la prisión domiciliaria al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega

El tribunal rechazó la petición de Marius Borg, condenado por violación y maltrato, de ser puesto en libertad  al considerar que hay riesgo de que intente contactar con una de sus víctimas

Efe
10/08/2026 20:48
Marius Borg mira a su madre, la princesa Mette-Marit de Noruega, durante un evento en Oslo en junio de 2022
Marius Borg mira a su madre, la princesa Mette-Marit de Noruega, durante un evento en Oslo en junio de 2022
Archivo El Ideal Gallego
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Un juzgado de Oslo decidió este lunes prolongar cuatro semanas más la prisión preventiva en régimen domiciliario al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Hoiby, condenado en junio pasado a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

 El tribunal rechazó la petición de Hoiby de ser puesto en libertad, aunque portando otro dispositivo electrónico distinto, al considerar que hay peligro de que intente contactar de nuevo a una de sus víctimas, como ya hizo en febrero, lo que provocó que fuese enviado entonces a prisión preventiva.

 “Existe un riesgo de reanudación del contacto con las víctimas, con el riesgo subyacente de que sean cometidos nuevos actos punibles”, señaló el tribunal, que en julio había accedido por primera vez a decretar el régimen de prisión domiciliaria. 

El tribunal considera que el mes que Hoiby, de 29 años, ha pasado en su casa es poco tiempo para determinar “cómo el acusado manejará la libertad después de la custodia”, por lo que el riesgo de delinquir de nuevo permanece intacto.

 El fallo establece que el joven, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, debe permanecer en su casa en la residencia de Skaugum, donde también residen los príncipes herederos aunque en otra propiedad, salvo que tenga que salir por trabajo, estudios, tratamiento o visitas por enfermedad.

Uno de los motivos esgrimidos en su día por Hoiby para acceder a la prisión domiciliaria es la enfermedad de su madre, que recibió recientemente un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

 Hoiby, que no forma parte de la Casa Real, debe entregar de forma periódica a las autoridades penitenciarias pruebas de orina para demostrar que no ha consumido drogas.

 El joven, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que fue acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

 Asimismo, fue condenado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas. Hoiby ha recurrido la condena y se espera que el juicio de apelación se celebre el próximo año, aunque todavía no hay fecha establecida. 

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