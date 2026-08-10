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Sociedad

El incendio de Niebla (Huelva) supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro

Efe
10/08/2026 16:23
Una vista de la masa forestal arrasada por el incendio forestal de Niebla (Huelva)
Una vista de la masa forestal arrasada por el incendio forestal de Niebla (Huelva)
EFE
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El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) presenta este lunes otra jornada de "extraordinaria complejidad" provocada por el viento y los fenómenos convectivos tras haber recorrido ya un perímetro de más de 20.000 hectáreas, 12.000 más que ayer.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha incidido en que este fuego se ha convertido en "una carrera de fondo y con obstáculos cada vez más difíciles, sobre todo porque es un incendio que en ningún momento ha abierto ninguna ventana de oportunidad para atajarlo".

Los efectivos, ha dicho, deben ir enfrentando un escenario de "situaciones verdaderamente complejas y peligrosas", siendo la principal complicación las rachas del viento del suroeste y los fenómenos convectivos asociados al humo.

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"Estos fenómenos provocan que el incendio pierda la continuidad del viento y genere focos secundarios a varios kilómetros que se terminan uniendo a la cabeza, lo que causa un crecimiento a una velocidad desorbitada y alcanza longitudes no previsibles", ha advertido.

A este escenario impredecible se suma la falta de eficacia de los medios aéreos en determinados puntos debido a las extremas condiciones térmicas y de humo.

"En una buena parte de las ocasiones, el agua no llega ni abajo", ha lamentado el consejero, precisando además que las condiciones adversas, que en jornadas anteriores comenzaban a partir del mediodía, este lunes se han adelantado a las 9.30 horas.

Sanz ha indicado que el incendio continúa "fuera de capacidad de extinción" y "no es por una cuestión de medios, sino del comportamiento del fuego. Hay situaciones que lo hacen imposible porque no ha abierto ninguna oportunidad meteorológica".

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En cuanto a la superficie afectada, el consejero ha precisado que las 20.000 hectáreas corresponden al perímetro que recorre el incendio, no a la masa forestal quemada: "Las zonas realmente quemadas no las sabremos hasta que el sistema Copernicus nos lo proporcione a través de los satélites. Les pido que tomen la cifra del perímetro con prudencia, porque no representa la zona calcinada", ha matizado.

Casi 500 desalojados

La prioridad absoluta del operativo, ha destacado, sigue siendo la seguridad de la ciudadanía y de los propios intervinientes. Actualmente, 479 personas permanecen en alejamiento preventivo de distintas pedanías, diseminados y viviendas de los municipios de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado.

De ellas, una treintena continúa albergada: 25 se encuentran en el Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real y proceden de Berrocal, El Pozuelo y Membrillo Alto; otras cinco están alojadas en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino y proceden de Las Arenas y La Florida.

Sanz ha llamado a la población a la responsabilidad y la prudencia: "Nadie puede volver a su casa porque el comportamiento del incendio es tan irregular por los focos secundarios que es imposible predeterminar qué zonas son realmente seguras. No es una recomendación, es una instrucción de obligado cumplimiento que, de no seguirse, pone en peligro sus vidas y las de los intervinientes".

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Actualmente, las labores del dispositivo se centran en confinar el flanco norte y la cabeza del incendio en el nordeste, estableciendo una línea de control desde El Pozuelo hasta Marigenta y Berrocal para frenar el avance directo hacia los núcleos habitados.

Asimismo, se mantiene cortado el tráfico en cinco carreteras comarcales: HU-3106, A-493, HU-5104, HU-4103 y HU-6104.

Más de 600 efectivos 

El despliegue sobre el terreno supera los 600 efectivos por tierra, 169 vehículos y un dispositivo aéreo que prevé alcanzar los 26 medios aéreos operando en la zona.

"No hay previsión de que esto vaya a finalizar de manera inminente. Es un incendio que, lamentablemente, tiene y puede tener más recorrido: nos quedan horas, yo diría días todavía, de trabajo intenso. Pero la carrera de fondo la vamos a dar y estoy convencido de que terminaremos ganando la batalla", ha concluido.

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