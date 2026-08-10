El fuego de Niebla sigue fuera de control y obliga a nuevos desalojos

Una trabajadora de Cruz Roja atiende a personas desalojadas por el incendio de Niebla Alberto Díaz (Efe)

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla, Huelva, continuaba este lunes fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se estabilizó el de Tírig, Castellón, y se mantenían los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos, Huesca, y Navas de San Antonio, Segovia.

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas (ha), radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, advirtió de que el dispositivo se enfrenta a una “carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles” y sin “ventanas de oportunidad” meteorológicas.

Sanz apuntó que los fenómenos convectivos generan focos secundarios a kilómetros que se unen a la cabeza del incendio, provocando un avance a velocidad desorbitada. La dirección de la emergencia ordenó el desalojo preventivo de la aldea de Las Delgadas y Monte Sorromero, Huelva; así como del núcleo principal de El Madroño, Sevilla y sus cuatro pedanías.

Con esta medida son ya más de 700 las personas desplazadas. Para facilitar la movilidad de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad, permanecían cortadas seis vías comarcales.

La magnitud del incendio provocó reacciones políticas, sindicales y ecologistas, que tienen como nexo común la necesidad de un cambio en las políticas de gestión forestal y de prevención.

Trabajo "coordinado y leal"

Por su parte, el incendio en Tírig fue estabilizado a las 16.42 horas, tras afectar a 810 ha, 617 de ellas forestales. Tanto el conseller de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, destacaron el trabajo “coordinado y leal” entre las instituciones con el “fin de proteger a la población” y el territorio.

Aragón ordenó el desalojo preventivo de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero , Huesca, por el incendio declarado ayer en las Peñas de Riglos, que afectaba a 1.100 ha.

En Castilla y León seguían evacuados Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute y permanecía confinado Valdeprados por el incendio de Navas de San Antonio, Segovia. En Segovia también continuaba activo el incendio de Revenga. Castilla y León declaró el Índice de Gravedad 1 en el incendio de Cifuentes de Rueda, León.

Otro incendio declarado ayer en Jumilla, Murcia, obligó a movilizar cinco medios aéreos. Allí, el fuego en Moratalla quedó extinguido tras la intervención de nueve helicópteros, dos aviones y 14 brigadas forestales.

En Extremadura, el fuego de Navalmoral de la Mata, Cáceres, quedó estabilizado y Castilla-La Mancha dio por extinguido el incendio de Malpica de Tajo, Toledo, y por controlado el de Rincón del Moro, Albacete.