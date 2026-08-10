Detenidos la hija y su pareja por la muerte del exsecretario de UAGA de Aragón y su mujer

El domicilio de Tauste (Zaragoza) en el que fueron hallados los cadáveres, el pasado sábado EFE

La Guardia Civil ha detenido a una de las dos hijas del matrimonio formado por el exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y Esther Latorre, asesinados el pasado viernes en Tauste (Zaragoza), y a su actual pareja como presuntos autores del doble homicidio, según han informado fuentes del instituto armado.

La noche del sábado fueron localizados en el interior de su vivienda, en Tauste, los cuerpos sin vida de Javier Sánchez y Esther Latorre, con evidentes signos de violencia. En ese momento la Guardia Civil abrió una investigación que ha concluido con la detención, este lunes, de una de las hijas del matrimonio y de su actual pareja, un varón de origen colombiano.

La Guardia Civil continúa con la investigación para reconstruir los hechos y para ello los agentes están centrados en la inspección ocular del domicilio donde fue hallado el matrimonio y en recabar los indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Los detenidos, que están en dependencias de la Guardia Civil, serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

El exsecretario de Unión de Agricultores de Aragón y su mujer murieron la noche del viernes por arma blanca Más información

Los cuerpos sin vida de Javier Sánchez Ansó (1959) y de Esther Latorre (1960) fueron hallados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche del pasado sábado en el interior de su casa, un adosado en la calle Ronda Val de Volvi, en Tauste, un pueblo de poco menos de 7.000 habitantes de la comarca zaragozana de las Cinco Villas.

La Guardia Civil confirmó este domingo que murieron en la noche del viernes, supuestamente asesinados, y que sus cuerpos fueron hallados con heridas de arma blanca y en habitaciones distintas.

Entre diciembre de 1999 y diciembre de 2010, Sánchez fue secretario general de UAGA y era miembro del Comité de Coordinación de La Vía Campesina y vicepresidente del Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028.