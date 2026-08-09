Sociedad
Hallan los cadáveres del exsecretario de Unión de Agricultores de Aragón y su mujer con signos de violencia
El exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón), Javier Sánchez, y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (Zaragoza).
La Guardia Civil de Zaragoza ha informado del hallazgo de los dos cadáveres y desde UAGA han confirmado que se trata de Javier Sánchez y de su esposa y que sus cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado.
Agentes del instituto armado permanecen en el lugar de los hechos para recabar información y tratar de esclarecer las circunstancias de ambas muertes.
Javier Sánchez fue secretario general de UAGA entre 2002 y 2010.