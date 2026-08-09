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Sociedad

Hallan los cadáveres del exsecretario de Unión de Agricultores de Aragón y su mujer con signos de violencia

Efe
09/08/2026 13:48
Lugar en el que aparecieron los cuerpos del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón), Javier Sánchez, y su mujer
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El exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón), Javier Sánchez, y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (Zaragoza).

La Guardia Civil de Zaragoza ha informado del hallazgo de los dos cadáveres y desde UAGA han confirmado que se trata de Javier Sánchez y de su esposa y que sus cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado.

EL EJIDO (ALMERÍA), 19/05/2026.- La Guardia Civil investiga como un caso de "violencia doméstica" el tiroteo mortal por el que ha sido detenido un joven de 25 años por la muerte de sus padres y las heridas provocadas a su hijo de siete meses y otras tres personas, una mujer, un hombre y una niña de casi dos años. EFE/ Alba Feixas

Un joven mata a sus padres y hiere a cuatro personas, entre ellas dos bebés, en El Ejido

Más información

Agentes del instituto armado permanecen en el lugar de los hechos para recabar información y tratar de esclarecer las circunstancias de ambas muertes.

Javier Sánchez fue secretario general de UAGA entre 2002 y 2010. 

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