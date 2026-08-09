Esta imagen de un guardia civil rescatando a un bebé en el mar es real, pero no es actual

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Nos habéis preguntado por una imagen viral que muestra a un guardia civil rescatando en el mar a un bebé de pocos meses, en el contexto de la reciente crisis migratoria de Ceuta.

La imagen es real, pero no guarda relación con la crisis migratoria actual. La imagen data de mayor de 2021, cuando miles de ciudadanos marroquíes cruzaron la frontera para llegar a pie o a nado a Ceuta.

La imagen del rescate del bebé es real, pero no actual

Una búsqueda inversa de la imagen con la herramienta de Google Imágenes conduce a este artículo deLe Monde del 20 de mayo de 2021. Bajo el título ‘Rescatan a un bebé que se estaba ahogando en Ceuta: «Nunca habíamos visto nada tan intenso», afirma la Guardia Civil española, el texto informa del rescate realizado por Juan Francisco Valle, buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, rescatando a un bebé de las aguas del Mediterráneo el martes 18 de mayo de 2021. El texto está ilustrado por la misma imagen viralizada estos días.

La misma búsqueda dirige a este artículo de El Diario. En el texto, publicado el 18 de mayo de 2021, también se informa del rescate del bebé en aguas de Ceuta. “En una de las imágenes se aprecia a un guardia civil que sostiene a un bebé de escasos días de vida y que estaba en el agua con su pijama y un gorro. El agente procedió al rescate usando un flotador salvavidas”, se detalla.

Además, se detalla el origen de la fotografía, la cuenta de X de la Guardia Civil. La Guardia Civil la difundió el mismo día 18 de mayo con el siguiente mensaje: “Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias.”

#MuyGrandes🎖️

Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias. pic.twitter.com/MyzOaB4hjR — Guardia Civil (@guardiacivil) May 18, 2021

INFOVERITAS verifica que…

La imagen es real, pero no guarda relación con la crisis migratoria actual. La imagen data de mayor de 2021, cuando miles de ciudadanos marroquíes cruzaron la frontera para llegar a pie o a nado a Ceuta.