Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El hallazgo de otro cadáver eleva a 83 los fallecidos tras la entrada masiva en Ceuta

Efe
09/08/2026 15:17
CEUTA, 30/07/2026.- Imagen de personas escapando este jueves de las fuerzas antidisturbios marroquies que han desalojado a las masas que se encontraban cerca de la frontera con Ceuta. EFE / Mohamed Siali.
Imagen de personascerca de la frontera con Ceuta.
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Guardia Civil ha recuperado este domingo en aguas de Ceuta el cadáver de un hombre, con lo que se eleva ya a 83 el número de fallecidos relacionados con la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio, según fuentes del caso.

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, ha sido localizado por efectivos del Servicio Marítimo y los GEAS de la Guardia Civil, aproximadamente a media milla de la zona de Juan XXIII.

Tras su recuperación, el cadáver ha sido trasladado hasta el puerto pesquero de Ceuta y se ha avisado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial para iniciar las actuaciones dirigidas a determinar su identidad y las circunstancias de su fallecimiento.

Varios jóvenes se lavan en una calle de Ceuta

Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir

Más información

Este nuevo hallazgo se produce dos días después de que fueran recuperados otros dos cuerpos en aguas del litoral ceutí. Uno correspondía a un joven subsahariano que murió tras caer al mar mientras intentaba alcanzar Ceuta en parapente desde Marruecos, y el otro a un magrebí localizado en bañador en la zona de la Almadraba.

Con el cuerpo recuperado este domingo, son ya 83 las víctimas mortales contabilizadas desde la llegada masiva de migrantes del 30 de julio. Todos los fallecidos son hombres salvo una mujer, según los datos recabados durante las labores de identificación y reconocimiento de los cuerpos.

El Instituto de Medicina Legal ha informado de que hasta el momento seis de los fallecidos han sido identificados; tres mediante huellas dactilares y otros tantos a través de estudios biológicos. Todos son hombres, mayores de edad y de nacionalidad marroquí.

Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento

Más información

Además, permanecen pendientes de confirmación mediante análisis biológicos otros tres cuerpos y se está realizando el cotejo directo del ADN con muestras de familiares.

Los equipos forenses han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos recuperados del mar. Una vez practicadas las autopsias, las huellas son digitalizadas y remitidas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para establecer la identidad de las víctimas. Cuando no es posible hacerlo por esta vía, se recurre al cotejo genético con familiares o al envío de los datos dactilares a Marruecos.

El dispositivo de identificación ha contado con el refuerzo de profesionales de distintos puntos de España. En una primera fase participaron tres médicos forenses de Ceuta, dos de Cáceres y uno de Salamanca y Valladolid, además de técnicos de autopsias Ceuta, Cáceres, Salamanca y Valladolid.

PALMA DE MALLORCA, 06/08/2026.- El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ofrece declaraciones tras su reunión con el rey Felipe VI este jueves en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca. EFE/ Ballesteros

El Gobierno de Ceuta pide tranquilidad ante una posible entrada masiva el 15 de agosto

Más información

Desde el 5 de agosto se produjo un relevo y se incorporaron al dispositivo dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Albacete, un técnico de autopsias de esa provincia y otro de Toledo.

Paralelamente, la Guardia Civil habilitó una oficina ante mortem para que los familiares de los desaparecidos presenten denuncias y aporten muestras biológicas para establecer correspondencias con los cuerpos recuperados. Hasta ahora se han registrado 19 denuncias, además de otras comprobaciones e investigaciones para esclarecer la identidad de las víctimas.

Toda la información se centraliza en el Centro Integrado de Datos (CID), creado para coordinar la respuesta ante esta emergencia conforme al protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.

El dispositivo judicial también ha sido reforzado. El Juzgado de guardia de Ceuta cuenta con un segundo juez para atender las diligencias derivadas de la emergencia y abre un procedimiento por cada uno de los cadáveres recuperados en el mar, al que se incorpora el informe preliminar de la autopsia.

Una vez establecida judicialmente la identidad, el juzgado procede al reconocimiento del fallecido y, cuando no existen familiares que reclamen el cuerpo, tramita la correspondiente licencia de enterramiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Este lunes comienza la inscripción para participar en los cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas de la Xunta
Europa Press
Dos viajeros recorren un aeropuerto

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia
Europa Press
El ideal gallego

Italia ve "desproprocionada" la reacción de Sánchez a sus controles e insiste en proteger sus fronteras
Europa Press
Captura de video del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en declaraciones este domingo a un seleccionado grupo de periodistas en una visita con grandes medidas de seguridad a Arad, localidad del sur de Israel

Netanyahu rechaza la hoja de ruta prevista en el plan de Trump para Gaza
EFE