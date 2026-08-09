El fuego de Niebla vive una noche "un poco más favorable"

Vista del incendio forestal en Niebla EFE

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha señalado que la situación en el incendio en el incendio forestal de Niebla (Huelva) " sigue siendo complicada" aunque "la noche ha sido un poco más favorable" a las jornadas anteriores y no hay núcleos de población en riesgo.

Así lo ha señalado en una entrevista con Canal Sur Radio, en la que, desde el puesto de mando avanzado (PMA), Toscano ha recordado que este domingo participa en el comité de seguimiento la vicepresidente tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

"La noche ha sido un poco más favorable desde el punto de vista meteorológico. Eso ha permitido que se pudieran, por un lado, asegurar algunos de los trabajos que se hicieron ayer, especialmente en los flancos izquierdo y derecho, el invernadero y la zona de la planta de reciclaje de Villarrasa. Y a la vez, empezar a hacer algunos trabajos de líneas de defensa en lo que se refiere a la cabeza del incendio", ha explicado Toscano.

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Asimismo, ha avanzado que los medios aéreos también están empezando a trabajar esta mañana y que su trabajo se va a centrar en "atacar" esa zona de la cabeza para permitir que en la medida de lo posible para que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y también el Plan Infoca sigan haciendo la línea de defensa.

Toscano ha advertido, sin embargo, de que "la previsión es que el viento vuelva a rolar, que es algo que es una constante desde el jueves", a lo que se suma que la humedad va a ser muy baja en las horas centrales del día y eso no favorece las labores de extinción.

"La previsión fundamentalmente es que el viento entre de oeste, puede girar a suroeste también en algún momento, pero un viento que puede rolar. Estamos hablando de que en las horas centrales del día se va a aproximadamente 30 a 35 kilómetros por hora. Esa es la previsión, pero vamos a ver finalmente", ha dicho.

El objetivo es "continuar con esa línea de defensa y también estar pendiente del flanco este, que está próximo ya también al río Tinto, ver también un poco cuál es el comportamiento que tiene por esa zona, aunque en principio lo más importante es que no hay núcleos poblacionales y sería más forestal lo que permanecería ardiendo".

Toscano ha explicado que la experiencia con el viento ha enseñado a los equipos a adaptar su estrategia y, además, hay dos elementos que hacen más difícil los trabajos: que es una zona de una alta combustión por las características de la vegetación y que hay zonas rocosas con dificultad de acceso en algunos puntos.

"La prioridad es salvar las vidas humanas, es lo primero, por eso atendiendo al planteamiento de ayer tarde de la dirección de la emergencia se evacuaron los 340 vecinos", ha explicado el representante del Ejecutivo central.