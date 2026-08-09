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Sociedad

Aemet mantiene el riesgo de incendios "muy alto" para el eclipse y advierte de nubes en el norte de España

Europa Press
09/08/2026 15:23
Un hombre observa uno de los pinares arrasados por el incendio de Burgohondo, en Ávila
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Raúl Sanchidrián (Efe)
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su previsión de peligro de incendios forestales "muy alto" o "extremo" en la mayor parte de la Península y Baleares para el próximo miércoles 12 de agosto, día del eclipse total de Sol, y advierte de que la nubosidad prevista por la tarde en el norte y el tercio este peninsular podría interferir en la visualización del fenómeno.  

El tiempo del día del eclipse estará marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se esperan cielos nubosos en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán, según la previsión de la Aemet.

Sin embargo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en las montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, donde podrían interferir en la visualización del eclipse.  

Simulacro del eclipse de sol en A Coruña el miércoles 29 de abril

Segundo boletín de la Aemet para el eclipse: podrían formarse nubes en algunos puntos de Galicia

Más información

Al final de la tarde, en torno a la hora del eclipse, se esperan cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y, con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán.  

La Aemet ha precisado que la nubosidad que pueda interferir se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación debido a la baja elevación del Sol en ese momento.  

Bajan las temperaturas

A la hora del eclipse, los termómetros habrán descendido en general entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos. La visibilidad podría verse reducida además por calima ligera en el mar de Alborán, el extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura.

Respecto al viento, soplará flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho y en los litorales de Galicia y del sudeste.  

Un punto de Galicia donde se podrá apreciar el eclipse total de sol el 12 de agosto

Galicia será la primera comunidad autónoma que verá el eclipse

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Riesgo de incendios

Asimismo, los días previos al eclipse el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) presentará una tendencia al alza en el norte de la Península. Entre los días 10 y 11, numerosas zonas del tercio nordeste peninsular, el interior de Galicia y el área cantábrica pasarán de niveles moderado o alto a muy alto o extremo, manteniéndose en esos niveles el día 12.

En concreto, en Galicia, el riesgo será mayor en el sudeste, en zonas de las provincias de Ourense y Lugo, donde el organismo estatal prevé un riesgo extremo. En general, será menor en las zonas más cercanas al litoral, aunque existe una gran variabilidad en función del punto.

Tras el eclipse, los días 13 y 14 continuará la tendencia ascendente, con más zonas de Galicia, el Cantábrico y el sureste peninsular en niveles muy altos y extremos. La Aemet ruega extremar las precauciones en las salidas al campo o a la montaña durante toda la semana del 10 al 16 de agosto para evitar el inicio de incendios forestales.

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