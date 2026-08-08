Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Segundo boletín de la Aemet para el eclipse: podrían formarse nubes en algunos puntos de Galicia

Efe
08/08/2026 20:10
Simulacro del eclipse de sol en A Coruña el miércoles 29 de abril
Simulacro del eclipse de sol en A Coruña el miércoles 29 de abril
Víctor Seoane
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este sábado su segundo boletín especial por el eclipse total solar: mayormente ese día se prevé un tiempo marcado por la estabilidad y cielos despejados, pero por la tarde podrían formarse nubes en puntos de Galicia, Cantábrico y este peninsular, entorpeciendo la observación.

España está situada al final de la franja de totalidad del eclipse, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El fenómeno se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

Un punto de Galicia donde se podrá apreciar el eclipse total de sol el 12 de agosto

Galicia será la primera comunidad autónoma que verá el eclipse

Más información

Así, la franja de totalidad cruzará el 12 de agosto la península ibérica de oeste a este, hasta Baleares. Numerosas capitales de provincia, si las nubes lo permiten, serán puntos privilegiados de observación, como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma.

Según el nuevo parte de la Aemet, parecido al de este viernes, habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, al final de la tarde del miércoles, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán.

Asimismo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse.

Puesta de sol vista desde la mezquita de Córdoba el pasado 26 de julio

Gafas homologadas, crema solar, agua y espray antimosquitos, el kit para ver el eclipse

Más información

La nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos orientales y sistemas Béticos orientales; por lo demás, no se prevén precipitaciones.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y litorales y montañas peninsulares.

El índice de peligro de incendios para el día del eclipse se prevé extremo en el norte y centro peninsular y muy alto en el resto de la Península y Baleares, por lo que la Aemet pide a la ciudadanía mucha precaución si se sale al campo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento
EFE
Simulacro del eclipse de sol en A Coruña el miércoles 29 de abril

Segundo boletín de la Aemet para el eclipse: podrían formarse nubes en algunos puntos de Galicia
EFE
Emergencias 112

Cuatro personas afectadas por inhalar humo en el incendio de un colchón en una vivienda de Sada
Europa Press
Un barco turco pasa por el estrecho de Ormuz

Irán presenta una lista de exigencias que EE.UU. debe cumplir para la reapertura de Ormuz
EFE