Expulsado de España por entrar en una vivienda en Ceuta y meterse en la cama de una mujer

Migrantes en la playa El trampolín en Ceuta EFE

El joven marroquí detenido este viernes en Ceuta tras irrumpir en una vivienda y meterse en la cama de una mujer que estaba durmiendo ha sido condenado en un juicio rápido celebrado este sábado a su expulsión inmediata de España durante cinco años, con la advertencia de que su regreso durante ese periodo podría suponerle dos años de prisión.

El hombre, de unos veinte años y que llegó a Ceuta en la entrada masiva del 30 de julio, fue detenido por la Policía Nacional después de que la familia de la mujer alertara de su presencia en el interior de la vivienda, situada en un quinto piso en el entorno del Paseo de las Palmeras.

El condenado contaba, además, con antecedentes por tres agresiones sexuales, según la información trasladada sobre su historial, y ya había sido objeto de una expulsión administrativa acordada por un juzgado de Valencia.

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Los hechos ocurrieron sobre las 7:45 horas del viernes, cuando el ahora condenado habría accedido al inmueble a través del balcón de la habitación principal mientras la mujer se encontraba durmiendo.

La mujer se despertó al notar que había un desconocido tumbado junto a ella en la cama, en ropa interior, y comenzó a gritar, lo que alertó inmediatamente a su marido y al resto de familiares que se encontraban en la vivienda.

Al verse descubierto, el hombre salió de la habitación y huyó por el mismo balcón por el que había accedido al domicilio, mientras los familiares daban aviso a la Policía.

Los agentes desplegaron un dispositivo que permitió localizarlo y detenerlo poco después en las inmediaciones del Paseo de las Palmeras y del Hotel Puerta de África.

Tras pasar a disposición judicial, el detenido ha sido juzgado este sábado mediante un procedimiento rápido, que ha concluido con la orden de expulsión inmediata del territorio español por un periodo de cinco años.

La resolución establece además que, si regresara a España durante ese periodo pese a la prohibición, podría ser condenado a dos años de prisión.

La familia de la víctima había presentado la correspondiente denuncia después de los hechos, que generaron momentos de tensión en el domicilio ante la presencia del intruso y la posterior huida por el balcón.

La rápida actuación policial permitió localizar al hombre poco después de que abandonara la vivienda y ponerlo a disposición de la autoridad judicial, que ha resuelto el procedimiento en menos de 24 horas desde su detención.