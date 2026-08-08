Diez medios aéreos y 215 bomberos se incorporan al incendio de Niebla en Huelva

Incendio forestal que afecta a Niebla, en Huelva, que provoca una intensa columna de humo sobre las carreteras de la zona EFE

Un total de diez medios aéreos y 215 bomberos forestales se han incorporado a las labores de extinción del incendio forestal que afecta a un paraje de Niebla (Huelva), que sigue sin control y está provocando una nube de humo visible desde buena parte de la provincia.

En sus redes sociales, el Plan Infoca ha informado de que, con el amanecer, se han enviado a la zona cinco helicópteros y cinco aviones, con 215 efectivos en tierra, 79 vehículos, una unidad médica, una meteorológica, una meteorológica y un módulo de mando, además de siete buldócer que trabajan para intentar perimetrar el fuego.

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha derivado a 60 efectivos, que trabajan con 15 vehículos, para la puesta en macha de maquinaria pesada o el reconocimiento mediante drones de zonas afectadas.

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Los militares se han incorporado después de que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, haya elevado a situación operativa 2 la fase de emergencia del Plan Infoca y haya solicitado su labor, ante la complejidad del incendio y los continuos cambios en la dirección del viento.

La evolución del incendio obligó durante la tarde a realizar nuevos desalojos preventivos: unas 20 viviendas y unas 40 personas en La Florida, además de cinco personas en Las Arenas y de El Manzanito.

La mayoría se ha desplazado a sus viviendas principales o a casas de familiares y amigos; mientras que tan solo cinco personas se han realojado en un establecimiento hostelero habilitado.

Estos desalojos se suman a los realizados realizados ayer en Raboconejo y Caballón, también segundas viviendas por lo que no han precisado albergue.