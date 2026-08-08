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Sociedad

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento

Efe
08/08/2026 20:16
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio
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EFE
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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha señalado que desconoce todavía cuántos menores no acompañados figuran entre las miles de personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio y realizará un nuevo recuento para determinar la dimensión de este colectivo, según ha explicado este sábado su presidente, Juan Vivas.

Vivas ha señalado que la Ciudad gestiona actualmente alrededor de 1.300 menores, aunque ha reconocido que todavía no dispone de una cifra definitiva de los que han llegado durante la reciente crisis migratoria.

“Ahora estamos esperando a eso, a tratar de calcular efectivamente cuántos hay dentro de estas 8.000, 11.000 personas”, ha explicado.

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El presidente ha indicado que la cifra que maneja la Ciudad sobre el número total de personas que permanecen actualmente en Ceuta procede de las distintas informaciones que se están recabando y que será necesario completar ese trabajo antes de conocer cuántos menores se encuentran entre ellas.

Ha explicado que esta cuestión fue abordada en los contactos mantenidos con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y ha asegurado que la Ciudad continuará trabajando con el Gobierno central para determinar el número exacto de menores.

Vivas ha asegurado que Ceuta cumplirá las obligaciones establecidas por la legislación en materia de protección de menores. “Vamos a cumplir con la ley, no existe otra posibilidad”, ha afirmado.

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No obstante, Vivas ha trasladado a la ministra que la situación presenta unas características excepcionales debido al incremento de la presencia de menores no acompañados como consecuencia de la entrada masiva registrada el 30 de julio.

“Se produce este incremento de la presencia de menores no acompañados en Ceuta como consecuencia y causa de una agresión a la integridad territorial de España”, ha señalado.

A su juicio, esta circunstancia introduce un componente cualitativo diferente respecto a situaciones anteriores, aunque ha reiterado que la Ciudad mantendrá en todo momento el respeto a la legislación vigente.

Una vez concluido el recuento, el objetivo será establecer una estrategia para atender las necesidades de los menores y determinar la respuesta que corresponda por parte de las distintas administraciones.

“Seguiremos trabajando y haciendo el recuento de los menores que, efectivamente, están y, a partir de ahí, tratar de montar una estrategia para atender la necesidad”, ha explicado.

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