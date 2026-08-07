Zendaya y Tom Holland celebran en secreto su boda en un lujoso hotel inglés

Tom Holland y Zendaya, en la promoción de ‘Spider-Man: Brand New Day’, el pasado 21 de julio en México Mario Guzmán (Efe)

El actor británico Tom Holland y la actriz estadounidense Zendaya celebraron este pasado jueves una ceremonia por su reciente boda en un lujoso hotel en la localidad inglesa de Beaverbrook, a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal de Holland, al sureste de Londres.

No existen todavía fotos del evento porque el diario británico ‘The Sun’ reveló que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración para que no se filtraran imágenes.

Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron formalmente hace al menos dos meses según reveló el actor en una entrevista, pero la celebración pública, que han mantenido en secreto, no se hizo hasta este 6 de agosto.

Según ‘The Sun’, el alquiler del hotel donde ha tenido lugar la ceremonia ha costado medio millón de libras (580.000 euros), al tratarse de una lujosa propiedad de casi 150 hectáreas y 56 habitaciones que en el pasado ha tenido huéspedes ilustres como Winston Churchill.

Los dos actores se conocieron en 2016 durante el rodaje del film ‘Spiderman: Homecoming’ y se comprometieron en 2024, pero desde entonces han mantenido en secreto sus planes de boda.

Han vuelto a coincidir en el último fenómeno cinematográfico del año, ‘La Odisea’ del director Christopher Nolan, convirtiéndose en una de las parejas más glamurosas de Hollywood.

A ambos les sonríe la vida en la salud, el dinero y el amor –la famosa tríada mágica de la lotería completa del ser humano– y es que además de derrochar complicidad y muestras de afecto allá por donde van, especialmente en las promociones de sus trabajos donde ambos se muestran siempre especialmente atentos y preocupados por el otro, causan furor entre los fans de sus películas.

Un hecho que nos lleva al dinero y es que parece que Zendaya y Tom Holland convierten en oro todo aquello que tocan.

Para muestra los dos filmes que arrasan la taquilla este verano: ’La Odisea’ de Nolan, antes mencionada, y ‘Spider-Man: Brand New Day’ que ambos protagonizan y que ya es la película más taquillera de 2026 con una recaudación de 1.155 millones de dólares en todo el mundo.

En cuanto a la salud, solo hace falta verles: son jóvenes y están lozanos y felices.