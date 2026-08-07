Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Zendaya y Tom Holland celebran en secreto su boda en un lujoso hotel inglés

La particularidad es que el alojamiento se encuentra situado a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal del intérprete

Efe
07/08/2026 21:10
Tom Holland y Zendaya, en la promoción de ‘Spider-Man: Brand New Day’, el pasado 21 de julio en México
Tom Holland y Zendaya, en la promoción de ‘Spider-Man: Brand New Day’, el pasado 21 de julio en México
Mario Guzmán (Efe)
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El actor británico Tom Holland y la actriz estadounidense Zendaya celebraron este pasado jueves una ceremonia por su reciente boda en un lujoso hotel en la localidad inglesa de Beaverbrook, a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal de Holland, al sureste de Londres.

 No existen todavía fotos del evento porque el diario británico ‘The Sun’ reveló que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración para que no se filtraran imágenes.

 Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron formalmente hace al menos dos meses según reveló el actor en una entrevista, pero la celebración pública, que han mantenido en secreto, no se hizo hasta este 6 de agosto.

 Según ‘The Sun’, el alquiler del hotel donde ha tenido lugar la ceremonia ha costado medio millón de libras (580.000 euros), al tratarse de una lujosa propiedad de casi 150 hectáreas y 56 habitaciones que en el pasado ha tenido huéspedes ilustres como Winston Churchill.

 Los dos actores se conocieron en 2016 durante el rodaje del film ‘Spiderman: Homecoming’ y se comprometieron en 2024, pero desde entonces han mantenido en secreto sus planes de boda.

Han vuelto a coincidir en el último fenómeno cinematográfico del año, ‘La Odisea’ del director Christopher Nolan, convirtiéndose en una de las parejas más glamurosas de Hollywood.

 A ambos les sonríe la vida en la salud, el dinero y el amor –la famosa tríada mágica de la lotería completa del ser humano– y es que además de derrochar complicidad y muestras de afecto allá por donde van, especialmente en las promociones de sus trabajos donde ambos se muestran siempre especialmente atentos y preocupados por el otro, causan furor entre los fans de sus películas.

 Un hecho que nos lleva al dinero y es que parece que Zendaya y Tom Holland convierten en oro todo aquello que tocan.

 Para muestra los dos filmes que arrasan la taquilla este verano: ’La Odisea’ de Nolan, antes mencionada, y ‘Spider-Man: Brand New Day’ que ambos protagonizan y que ya es la película más taquillera de 2026 con una recaudación de 1.155 millones de dólares en todo el mundo. 

En cuanto a la salud, solo hace falta verles: son jóvenes y están lozanos y felices. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El alcalde, Pablo González Cacheiro, compareció con tres de los ediles del Gobierno de Oza Cesuras

Cacheiro, ante la crisis del agua de Cesuras: “No creía en el cambio climático hasta que vi el caudal de los ríos”
Lucía Tenreiro
Desaparecido en Coirós

Localizado con vida y consciente el octogenario desaparecido en Coirós
Lucía Tenreiro
GermÃ¡n. charla sobre el eclipse a parva

El mercado de San Agustín acoge una charla sobre el eclipse
Abel Peña
La directora general de Salúd Pública, Carmen Durán, este viernes en rueda de prensa

El turista con hantavirus está aislado con dos contactos estrechos y todos son asintomáticos
EFE