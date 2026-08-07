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Sociedad

Shakira lanza la versión en español de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/08/2026 19:11
GR7052. EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- La cantante colombiana Shakira se presenta en el medio tiempo este domingo, de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr
Shakira, en una presentación de la final del Mundial de la FIFA 2026 
EFE
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Shakira publicó este viernes la versión en español de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026 que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, anuncio que hizo en su cuenta de Instagram.

'Dai Dai' se estrenó en mayo, semanas antes del comienzo del torneo, y está grabada en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés. El título es una expresión coloquial italiana de ánimo, equivalente a "vamos, vamos".

Shakira y Burna Boy cantaron el tema en la ceremonia inaugural del campeonato, el 11 de junio en Ciudad de México, y repitieron en el medio tiempo de la final, disputada en Estados Unidos, con los niños del grupo ugandés de danza Ghetto Kids.

Shakira
Shakira y Burna Boy estrenan 'Dai Dai' en español
EFE

Los derechos de autor de la canción se destinan al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA, que busca recaudar cien millones de dólares para dar a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol, según el organismo. 

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