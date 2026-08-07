Igualdad confirma el crimen machista de la mujer asesinada en Benahavís  en julio

Una mujer muestra un cartel en el que se puede leer 'ni una más' durante un acto de repulsa por un crimen machista en Toledo el pasado 22 de julio Ismael Herrero (Efe)

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este viernes que la mujer asesinada en Benahavís (Málaga) el 21 de julio fue un crimen machista, lo que eleva a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

En un principio, se había descartado la naturaleza machista del crimen, pero a medida que la Guardia Civil ha ido avanzando las investigaciones, se ha constatado que ambos fueron pareja, y ahora compartían piso.

El asesino, que está en prisión desde el 3 de agosto, confesó el crimen en un diario que escribió durante los días que permaneció huido.

Este jueves, la Guardia Civil informó en un comunicado de que la mujer fallecida, de 45 años y de origen húngaro, fue encontrada en el interior de su vivienda con un profunda herida en el cuello y semidesnuda.

Una vecina de Benahavís había alertado al teléfono 112 de que estaba escuchando gritos de la mujer pidiendo auxilio. Tras la llamada, observó a un hombre saliendo del domicilio al que grabó un video con su teléfono móvil.

El sospechoso emprendió la huida en un vehículo que dejó abandonado en Marbella, pero todo indicaba que podría encontrarse oculto en una zona de monte de Istán (Málaga), donde se desplegó un operativo. Fue localizado el 31 de julio escondido junto a un bancal.

Cuando se vio cercado por la Guardia Civil, se hizo un corte en el cuello con un cúter que tenía en la mano. Fue auxiliado hasta la llegada de los servicios sanitarios y que lo trasladaron inconsciente al centro de salud de Istán, desde donde fue trasladado al Hospital Costa del Sol de Marbella. Como su vida no corría peligro, al día siguiente fue dado de alta y detenido.

El presunto autor y la víctima habían mantenido una relación sentimental desde 2018 hasta 2020, momento en el que había cesado la relación. Tras varios años en el extranjero, retomaron el contacto, y actualmente eran compañeros de piso.

Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026 y esta víctima mortal sería la quinta en la provincia de Málaga.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.