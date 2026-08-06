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Sociedad

Estabilizado el incendio de Burgohondo quince días después de su inicio

Efe
06/08/2026 15:10
Un hombre practica senderismo por una de las zonas afectadas por el incendio de Burgohondo
Un hombre practica senderismo por una de las zonas afectadas por el incendio de Burgohondo
EFE
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El incendio que se declaró a las 13.00 horas del pasado 22 de julio en el término municipal de Burgohondo (Ávila) y que se ha convertido en el mayor de la historia de España tras arrasar mas de 50.000 hectáreas ha quedado estabilizado quince días después de su inicio.

En concreto, la Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado este fuego, que cuenta con un perímetro de 160 kilómetros, a las 9.00 de la mañana de este jueves, un día después de que el Gobierno autonómico decidiera rebajar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) del nivel 2 al 1, en el que se mantiene.

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Esta última medida se produjo "al desaparecer las causas que provocaron el IGR 2 hace dos semanas", según comentó el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, quien señaló que esta medida "no supone ninguna disminución en los medios que tiene a disposición el operativo".

Un operativo que actualmente está integrado por un total de 27 medios humanos y materiales: 10 agentes medioambientales, 7 cuadrillas terrestres, 9 autobombas y un buldócer.

Este incendio forestal, el primero que alcanza el nivel 3, obligando a establecer la emergencia de interés nacional, tardará, al menos, un mes en darse por extinguido, mientras que su vigilancia se prolongará mas allá del verano, según explicó hace unos días a EFE el técnico del Servicio de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, Miguel García.

Este primer paso, el de la estabilización, es el previo al control del fuego, que tardará aún semanas probablemente, y su posterior extinción. 

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