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Sociedad

El guardia civil de Ferrol que mató a su expareja en Llanes lo hizo con un arma robada del cuartel de Zamora

Efe
06/08/2026 15:13
Presencia policial en las inmediaciones del Cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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EFE
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El guardia civil Dámaso F.S. que asesinó ayer miércoles en Llanes a su expareja y también agente del instituto armado, Laura Cruz, utilizó para cometer el crimen un arma que había sustraído en el cuartel de Zamora en el que estaba destinado, según han informado a EFE próximas a la investigación.

La agresión se produjo en torno a las 13:30 horas cuando el agente accedió al cuartel de Llanes, en el que la mujer trabajaba desde hace una década, y él también había estado destinado, y llegó a las oficinas donde se encontraba la agente, a la que disparó causándole la muerte.

Presencia policial en las inmediaciones del Cuartel de la Guardia Civil de Llanes

Un guardia civil de Ferrol mata a su expareja, también agente, en un cuartel de Asturias

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En su intento de huida también disparó en la pierna a un teniente que intentó intervenir -ya se encuentra fuera de peligro en un centro hospitalario- y antes de abandonar el cuartel entabló un tiroteo con otros agentes hasta que fue abatido, falleciendo horas después cuando era evacuado en ambulancia.

El agresor, de 49 años y natural de Ferrol, había tenido vigente una orden de alejamiento de su expareja y estaba condenado en sentencia firme por violencia machista. Esta semana se le había notificado su expulsión del cuerpo que ya le había retirado la pistola reglamentaria en su actual destino de Zamora, donde estaba destinado en el servicio de cinología. 

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