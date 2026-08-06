El Gobierno insta a tener puestas las gafas certificadas todo el tiempo en el eclipse

Un hombre prueba unas gafas certificadas para ver el eclipse Quintana

El Gobierno recordó que el eclipse solar del 12 de agosto debe verse con gafas certificadas y recomendó mantenerlas puestas “en todo momento”, así como supervisar especialmente a niños y personas mayores, “que pueden retirar accidentalmente la protección”.

Así lo reflejó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en una serie de recomendaciones, publicadas ayer para garantizar la seguridad de las personas consumidoras y recordar la importancia de adoptar las medidas de protección adecuadas para disfrutar de este fenómeno con total seguridad.

En este sentido, Consumo advirtió de la importancia de visualizar el eclipse con gafas solares que cumplan la normativa europea, y recomienda mantener las gafas puestas hasta que el eclipse finalice por completo.

Así, el Ministerio aconseja adquirir gafas solo en canales oficiales, tiendas especializadas o distribuidores recomendados por entidades científicas y no utilizar dispositivos ópticos (cámaras, prismáticos, telescopios) con gafas de eclipse, ya que requieren filtros solares específicos para instrumentación.

Visión reducida

Aunque se detecte una visión más reducida de lo deseable, Consumo aseguró que “siempre hay que mantener la gafa para mirar directamente al Sol”.

Además, las gafas para la observación directa del Sol se consideran Equipos de Protección Individual destinados a evitar el daño ocular, por ello, debe cumplir tanto la normativa europea, que regula de forma general los equipos de protección, como la normativa específica relativa a la protección de los ojos y cara.

De esta manera, solo se consideran seguras las gafas que cumplan la norma internacional ISO y, además, se hayan sometido a un Examen UE, incluyan Declaración UE de Conformidad y dispongan del marcado CE.

En este sentido, el Ministerio recordó que ninguno de los siguientes elementos protege la vista: gafas de sol convencionales; radiografías, CDs/DVDs, cristales ahumados o filtros caseros; gafas 3D de cine o lentes oscuras sin certificación.

Sin defectos visibles

“Comprobar que las gafas cumplen estos requisitos, y no presentan defectos visibles, evitará potenciales daños graves e irreversibles, como quemaduras retinianas, pérdida de agudeza visual o puntos ciegos permanentes, que produciría la observación directa del Sol sin la protección”, recalcó Consumo.

Ante el aumento de la compra de gafas destinadas a la observación directa del Sol, el Ministerio coordinó una campaña de vigilancia del mercado en colaboración con las autoridades competentes de las comunidades, para supervisar que este producto cumple con la legislación aplicable en materia de seguridad e información.