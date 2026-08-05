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Sociedad

Un guardia civil mata a su expareja, también agente, en un cuartel de Asturias

Efe
05/08/2026 15:33
Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil investigando el lugar de un suceso
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EFE
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Una agente de la Guardia Civil ha fallecido este miércoles tras recibir disparos de su expareja, también miembro del cuerpo, en el cuartel del instituto armado de Llanes (Asturias), donde el autor ha resultado herido grave cuando los compañeros de la víctima intentaban repelar la agresión.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 13.30 horas cuando el supuesto autor, destinado en la Comandancia de Zamora, ha entrado en la instalación de Llanes y ha disparado contra su expareja, con la que tenía tres hijos, y la ha matado.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE, que el hombre, que ha sido detenido, ha abierto fuego contra ella y contra los compañeros que intentaron repeler la agresión.

Coche de la Guardia Civil

Investigan como posible crimen machista la muerte de una mujer en un domicilio de Almoradí

Más información

En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el autor.

La agente, según han explicado a EFE las mismas fuentes, se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga Como un caso de violencia machista

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. 

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